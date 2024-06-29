https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/tesk-baskani-dikkat-cekti-fiyat-birligi-saglanmali-araclarin-yuzde-20sinin-sigortasi-yok-1085345656.html
TESK Başkanı dikkat çekti: 'Fiyat birliği sağlanmalı, araçların yüzde 20'sinin sigortası yok'
TESK Başkanı dikkat çekti: 'Fiyat birliği sağlanmalı, araçların yüzde 20'sinin sigortası yok'
Sputnik Türkiye
TESK Genel Başkanı Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında norm birliği sağlanması gerektiğine dikkati çekerek trafiğe... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T10:11+0300
2024-06-29T10:11+0300
2024-06-29T10:11+0300
türkiye
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
bendevi palandöken
trafik sigortası
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafiğe kayıtlı motosikletlerin yüzde 65'inin zorunlu trafik sigortası bulunmadığını belirterek, "Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosiklette sigorta oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum var" ifadelerini kullandı.Sigorta acentelerinin fiyatlarında farklılık bulunduğuna işaret eden Palandöken, "Bunun için norm birliği sağlanmalı ya da bu zorunlu kelimesi kaldırılıp kasko gibi isteğe bağlı olmalı ama o da mümkün değil. Zorunlu olduğuna göre bu fiyatların yüksek bulunmasıyla vatandaş sigorta yaptıramıyorsa o zaman devletin de katkısı olmalı" değerlendirmesinde bulundu.Can ve mal güvenliği açısından zorunlu trafik sigortasının hayati önemi olduğunu aktaran Palandöken, şu cümleleri kaydetti:Trafikteki yaşlı araç sayısının fazla olmasının da sigortasızlık konusunda etkili olduğunu aktaran Palandöken, "Bu araç sahiplerinin trafik sigortası yapma oranı bir hayli düşük. Ortalama 10 bin lira civarında olan trafik sigortasını vatandaş fazla buluyor, 691 lira olan sigortasız araç kullanma cezasını ise buna tercih ediyor. Sigorta yaptırmak ulaşılabilir kılınmalı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/meteorolojiden-6-il-icin-sari-uyari-firtina-bekleniyor-1085345222.html
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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, trafik sigortası
tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, trafik sigortası
TESK Başkanı dikkat çekti: 'Fiyat birliği sağlanmalı, araçların yüzde 20'sinin sigortası yok'
TESK Genel Başkanı Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında norm birliği sağlanması gerektiğine dikkati çekerek trafiğe kayıtlı araçların yüzde 20'sinin sigortası olmadığını dile getirdi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafiğe kayıtlı motosikletlerin yüzde 65'inin zorunlu trafik sigortası bulunmadığını belirterek, "Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosiklette sigorta oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum var" ifadelerini kullandı.
Sigorta acentelerinin fiyatlarında farklılık bulunduğuna işaret eden Palandöken, "Bunun için norm birliği sağlanmalı ya da bu zorunlu kelimesi kaldırılıp kasko gibi isteğe bağlı olmalı ama o da mümkün değil. Zorunlu olduğuna göre bu fiyatların yüksek bulunmasıyla vatandaş sigorta yaptıramıyorsa o zaman devletin de katkısı olmalı" değerlendirmesinde bulundu.
Can ve mal güvenliği açısından zorunlu trafik sigortasının hayati önemi olduğunu aktaran Palandöken, şu cümleleri kaydetti:
Trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235'inin yani yaklaşık yüzde 20'sinin sigorta poliçesi yok. Otomobillerin yüzde 6.71'i, kamyonetlerin yüzde 11.21'i, minibüslerin yüzde 19.45'i, özel amaçlı taşıtların yüzde 19.06'sı, motosikletlerin ise yüzde 65'inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosiklette sigorta oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum var.
Trafikteki yaşlı araç sayısının fazla olmasının da sigortasızlık konusunda etkili olduğunu aktaran Palandöken, "Bu araç sahiplerinin trafik sigortası yapma oranı bir hayli düşük. Ortalama 10 bin lira civarında olan trafik sigortasını vatandaş fazla buluyor, 691 lira olan sigortasız araç kullanma cezasını ise buna tercih ediyor. Sigorta yaptırmak ulaşılabilir kılınmalı" ifadelerini kullandı.