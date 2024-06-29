https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/meteorolojiden-6-il-icin-sari-uyari-firtina-bekleniyor-1085345222.html
Meteoroloji'den 6 il için 'sarı' uyarı: 'Fırtına bekleniyor'
Meteoroloji'den 6 il için 'sarı' uyarı: 'Fırtına bekleniyor'
Sputnik Türkiye
Meteroloji'den yapılan açıklamada, Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde 6 ilde beklenen fırtına nedeniyle 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T09:46+0300
2024-06-29T09:46+0300
2024-06-29T09:46+0300
türkiye
meteoro
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
aydın
balıkesir
bursa
izmir
manisa
marmara bölgesi
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Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi.Ulaşımda aksamaların yaşanması ihtimaline karşı uyarı yapılırken çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Meteroloji ayrıca fırtına beklenen Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/epdk-elektrikte-asgari-ve-azami-fiyat-limitleri-belirledi-1085344845.html
türkiye
aydın
balıkesir
bursa
izmir
manisa
marmara bölgesi
ege bölgesi
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haftasonu hava durumu, hava durumu, meteoroloji
haftasonu hava durumu, hava durumu, meteoroloji
Meteoroloji'den 6 il için 'sarı' uyarı: 'Fırtına bekleniyor'
Meteroloji'den yapılan açıklamada, Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde 6 ilde beklenen fırtına nedeniyle 'sarı' kodlu uyarı yapıldı..
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi.
Ulaşımda aksamaların yaşanması ihtimaline karşı uyarı yapılırken çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteroloji ayrıca fırtına beklenen Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.