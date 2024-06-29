https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/meteorolojiden-6-il-icin-sari-uyari-firtina-bekleniyor-1085345222.html

Meteoroloji'den 6 il için 'sarı' uyarı: 'Fırtına bekleniyor'

Meteoroloji'den 6 il için 'sarı' uyarı: 'Fırtına bekleniyor'

Sputnik Türkiye

Meteroloji'den yapılan açıklamada, Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde 6 ilde beklenen fırtına nedeniyle 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T09:46+0300

2024-06-29T09:46+0300

2024-06-29T09:46+0300

türkiye

meteoro

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

aydın

balıkesir

bursa

izmir

manisa

marmara bölgesi

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Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi.Ulaşımda aksamaların yaşanması ihtimaline karşı uyarı yapılırken çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Meteroloji ayrıca fırtına beklenen Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/epdk-elektrikte-asgari-ve-azami-fiyat-limitleri-belirledi-1085344845.html

türkiye

aydın

balıkesir

bursa

izmir

manisa

marmara bölgesi

ege bölgesi

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