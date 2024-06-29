https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/sinan-ogan-kilicdaroglu-secimde-bana-cumhurbaskanligi-yardimciligi-ve-3-bakanlik-teklif-etti-1085364377.html
Sinan Oğan: Kılıçdaroğlu seçimde bana cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif etti
Sinan Oğan: Kılıçdaroğlu seçimde bana cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif etti
Sputnik Türkiye
Televizyon programına çıkan Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun seçim süreci hakkında yeni iddialarda bulundu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T21:48+0300
2024-06-29T21:48+0300
2024-06-29T21:48+0300
politika
sinan oğan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ittifak
ak parti
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Bir televizyon kanalında konuşan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Oğan, "Kılıçdaroğlu’na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum. Bana 'Yönetemeyeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.Buna ek olarak yayında Oğan, şu iddiaları da ortaya koydu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/anket-sirketi-sordu-asgari-ucret-tutari-yeterli-mi---1085363951.html
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sinan oğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ittifak, ak parti
sinan oğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ittifak, ak parti
Sinan Oğan: Kılıçdaroğlu seçimde bana cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif etti
Televizyon programına çıkan Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun seçim süreci hakkında yeni iddialarda bulundu.
Bir televizyon kanalında konuşan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Oğan, "Kılıçdaroğlu’na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum. Bana 'Yönetemeyeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.
Buna ek olarak yayında Oğan, şu iddiaları da ortaya koydu:
Kılıçdaroğlu seçimde bana Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve 3 Bakanlık teklif etti.
Bu ülkeyi krize girmekten ben kurtardım.