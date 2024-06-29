https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/sinan-ogan-kilicdaroglu-secimde-bana-cumhurbaskanligi-yardimciligi-ve-3-bakanlik-teklif-etti-1085364377.html

Sinan Oğan: Kılıçdaroğlu seçimde bana cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif etti

Sinan Oğan: Kılıçdaroğlu seçimde bana cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif etti

Sputnik Türkiye

Televizyon programına çıkan Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun seçim süreci hakkında yeni iddialarda bulundu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T21:48+0300

2024-06-29T21:48+0300

2024-06-29T21:48+0300

politika

sinan oğan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

ittifak

ak parti

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Bir televizyon kanalında konuşan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Oğan, "Kılıçdaroğlu’na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum. Bana 'Yönetemeyeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.Buna ek olarak yayında Oğan, şu iddiaları da ortaya koydu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/anket-sirketi-sordu-asgari-ucret-tutari-yeterli-mi---1085363951.html

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Sputnik Türkiye

sinan oğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ittifak, ak parti