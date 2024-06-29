https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/anket-sirketi-sordu-asgari-ucret-tutari-yeterli-mi---1085363951.html
Anket şirketi sordu: Asgari ücret tutarı yeterli mi?
Anket şirketi sordu: Asgari ücret tutarı yeterli mi?
Sputnik Türkiye
Bir süredir asgari ücrete 'ara zam' tartışmaları sürerken ORC Araştırma'dan asgari ücret anketi geldi. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T20:54+0300
2024-06-29T20:54+0300
2024-06-29T20:54+0300
türkiye
politika
anket
asgari ücret
orc araştırma şirketi
orc araştırma
mehmet şimşek
ekonomi
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Bir süredir asgari ücrete 'ara zam' tartışmaları sürerken, ORC Araştırma, asgari ücretle ilgili bir anket gerçekleştirdi. Ankette, insanlara "Asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.Anket yapanların yüzde 9'u asgari ücreti yeterli buluyor ORC Araştırma, görüşme öncesinde 5 bin 620 kişiyle yaptığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette, "Türkiye'de uygulanan asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 77,6'sı asgari ücreti yeterli bulmadığını belirtirken, sadece yüzde 8,9'u yeterli bulduğunu söyledi. Yüzde 13,5 oranında katılımcı ise fikir belirtmedi. Anket 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.Neden gündeme gelmişti? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin buluşmasında, asgari ücrete ara zam talebi gündeme gelmişti. Karatepe, görüşme sonrasında dört taleple gittiklerini ancak vatandaşlara çıkarıldığını belirttiği 'acı reçetede' bir değişim olmadığını belirtti. Şimşek'in ise enflasyon hedefinden taviz verilemeyeceğini söyleyerek ara zam ve emekli maaşlarına refah payı eklenmesine karşı çıktığı bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/mehmet-simsek-ile-ekonomi-gorusmesi-ardindan-chpli-karatepe-ara-zam-talebimize-bir-yanit-alamadik-1085169971.html
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politika, anket, asgari ücret, orc araştırma şirketi, orc araştırma, mehmet şimşek, ekonomi
politika, anket, asgari ücret, orc araştırma şirketi, orc araştırma, mehmet şimşek, ekonomi
Anket şirketi sordu: Asgari ücret tutarı yeterli mi?
Bir süredir asgari ücrete 'ara zam' tartışmaları sürerken ORC Araştırma'dan asgari ücret anketi geldi.
Bir süredir asgari ücrete 'ara zam' tartışmaları sürerken, ORC Araştırma, asgari ücretle ilgili bir anket gerçekleştirdi. Ankette, insanlara "Asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Anket yapanların yüzde 9'u asgari ücreti yeterli buluyor
ORC Araştırma, görüşme öncesinde 5 bin 620 kişiyle yaptığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette, "Türkiye'de uygulanan asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 77,6'sı asgari ücreti yeterli bulmadığını belirtirken, sadece yüzde 8,9'u yeterli bulduğunu söyledi. Yüzde 13,5 oranında katılımcı ise fikir belirtmedi.
Anket 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin buluşmasında, asgari ücrete ara zam talebi gündeme gelmişti. Karatepe, görüşme sonrasında dört taleple gittiklerini ancak vatandaşlara çıkarıldığını belirttiği 'acı reçetede' bir değişim olmadığını belirtti.
Şimşek'in ise enflasyon hedefinden taviz verilemeyeceğini söyleyerek ara zam ve emekli maaşlarına refah payı eklenmesine karşı çıktığı bildirmişti.