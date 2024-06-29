https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/anket-sirketi-sordu-asgari-ucret-tutari-yeterli-mi---1085363951.html

Anket şirketi sordu: Asgari ücret tutarı yeterli mi?

Anket şirketi sordu: Asgari ücret tutarı yeterli mi?

Sputnik Türkiye

Bir süredir asgari ücrete 'ara zam' tartışmaları sürerken ORC Araştırma'dan asgari ücret anketi geldi. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T20:54+0300

2024-06-29T20:54+0300

2024-06-29T20:54+0300

türkiye

politika

anket

asgari ücret

orc araştırma şirketi

orc araştırma

mehmet şimşek

ekonomi

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Bir süredir asgari ücrete 'ara zam' tartışmaları sürerken, ORC Araştırma, asgari ücretle ilgili bir anket gerçekleştirdi. Ankette, insanlara "Asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.Anket yapanların yüzde 9'u asgari ücreti yeterli buluyor ORC Araştırma, görüşme öncesinde 5 bin 620 kişiyle yaptığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette, "Türkiye'de uygulanan asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 77,6'sı asgari ücreti yeterli bulmadığını belirtirken, sadece yüzde 8,9'u yeterli bulduğunu söyledi. Yüzde 13,5 oranında katılımcı ise fikir belirtmedi. Anket 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.Neden gündeme gelmişti? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin buluşmasında, asgari ücrete ara zam talebi gündeme gelmişti. Karatepe, görüşme sonrasında dört taleple gittiklerini ancak vatandaşlara çıkarıldığını belirttiği 'acı reçetede' bir değişim olmadığını belirtti. Şimşek'in ise enflasyon hedefinden taviz verilemeyeceğini söyleyerek ara zam ve emekli maaşlarına refah payı eklenmesine karşı çıktığı bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/mehmet-simsek-ile-ekonomi-gorusmesi-ardindan-chpli-karatepe-ara-zam-talebimize-bir-yanit-alamadik-1085169971.html

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politika, anket, asgari ücret, orc araştırma şirketi, orc araştırma, mehmet şimşek, ekonomi