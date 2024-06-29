Yer: İstanbul | Sıcaktan bunalan inekler halk plajına indi

© ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - İSMAİL COŞKUN - UĞUR ÇETİN-

Halk plajına gelenlerden Abdullah Özyurt, "Bugün hava çok güzel kumda sıcak, bayram boyunca buradaydık. Bugün en iyi hali. Genelde denize girmeye Kilyos'a geliyoruz. Genellikle halk plajına geliyoruz, daha iyi, geniş alan var. Özel plajların fiyatları 400 liradan 600 liraya kadar yükseliyor. Bir arabada en az 4 kişi oluyor. Bu paraları vermek vatandaşa ağır geliyor. Özel plaja verilecek giriş parasıyla yiyecek alıyor, halk plajına geliyor. Daha iyi oluyor" dedi.