Yer: İstanbul | Sıcaktan bunalan inekler halk plajına indi

Özel plajların giriş ücretlerinin ortalama 500 lira olduğu Kilyos'ta, ücretli plajlarda şezlonglar boş kalırken bazı aileler halk plajını tercih etti.
Özel plajların giriş ücretlerinin ortalama 500 lira olduğu Kilyos'ta, ücretli plajlarda şezlonglar boş kalırken bazı aileler halk plajını tercih etti.
Birçok aile, kumsala masa, sandalye kurarak denizin keyfini çıkardı. Plaja gelenler, evlerinden getirdikleri havluları kumlara sererek güneşlendi.
Birçok aile, kumsala masa, sandalye kurarak denizin keyfini çıkardı. Plaja gelenler, evlerinden getirdikleri havluları kumlara sererek güneşlendi.
Halk plajında denize girenler kumsalın bakımsız ve pis olmasından şikayetçi oldu. Kumsalda çöplerin ve pet şişelerin bazı noktalarda yığın oluşturduğunu belirterek, yetkililerden durumun acil olarak düzeltilmesini ve plajların temizlenmesini istedi.
Halk plajında denize girenler kumsalın bakımsız ve pis olmasından şikayetçi oldu. Kumsalda çöplerin ve pet şişelerin bazı noktalarda yığın oluşturduğunu belirterek, yetkililerden durumun acil olarak düzeltilmesini ve plajların temizlenmesini istedi.
Halk plajına gelenlerden Abdullah Özyurt, "Bugün hava çok güzel kumda sıcak, bayram boyunca buradaydık. Bugün en iyi hali. Genelde denize girmeye Kilyos'a geliyoruz. Genellikle halk plajına geliyoruz, daha iyi, geniş alan var. Özel plajların fiyatları 400 liradan 600 liraya kadar yükseliyor. Bir arabada en az 4 kişi oluyor. Bu paraları vermek vatandaşa ağır geliyor. Özel plaja verilecek giriş parasıyla yiyecek alıyor, halk plajına geliyor. Daha iyi oluyor" dedi.
Halk plajına gelenlerden Abdullah Özyurt, "Bugün hava çok güzel kumda sıcak, bayram boyunca buradaydık. Bugün en iyi hali. Genelde denize girmeye Kilyos'a geliyoruz. Genellikle halk plajına geliyoruz, daha iyi, geniş alan var. Özel plajların fiyatları 400 liradan 600 liraya kadar yükseliyor. Bir arabada en az 4 kişi oluyor. Bu paraları vermek vatandaşa ağır geliyor. Özel plaja verilecek giriş parasıyla yiyecek alıyor, halk plajına geliyor. Daha iyi oluyor" dedi.
Diğer bir tatilsever Hatice Özyurt, "Bugün biraz dalgalı, geçen geldiğimizde de dalgalıydı. Bayramda çok kalabalık ve pisti. İki, üç günde bir geliyoruz. Yemeğimizi evden getiriyoruz. Kahvaltımızı da burada yapıyoruz. Bir gün konaklamak istiyoruz" şeklinde görüş verdi.
Diğer bir tatilsever Hatice Özyurt, "Bugün biraz dalgalı, geçen geldiğimizde de dalgalıydı. Bayramda çok kalabalık ve pisti. İki, üç günde bir geliyoruz. Yemeğimizi evden getiriyoruz. Kahvaltımızı da burada yapıyoruz. Bir gün konaklamak istiyoruz" şeklinde görüş verdi.
Sahildeki çöplere dikkat çeken İslam Duran , "Arkadaşlarımızla ufak bir gezinti yapalım dedik. Gayet güzel ama çevre kirliliği çok yoğun. Halka açık bir plaj ancak herkes bir çöp bırakıyor. Balıkesir'den geldim, orası daha ucuzdu ama Çeşme'ye gittik bir lahmacun 400 liraydı sonra buraya geldik" dedi.
Sahildeki çöplere dikkat çeken İslam Duran , "Arkadaşlarımızla ufak bir gezinti yapalım dedik. Gayet güzel ama çevre kirliliği çok yoğun. Halka açık bir plaj ancak herkes bir çöp bırakıyor. Balıkesir'den geldim, orası daha ucuzdu ama Çeşme'ye gittik bir lahmacun 400 liraydı sonra buraya geldik" dedi.
Öte yandan sıcaktan bunaldığı belirtilen inekler de sahile indi. İnekler sahile gelenler arasında dolaşarak suyla temas etti. Kıyıda duran inekler kumsalın ıslak tarafında serinledi.
Öte yandan sıcaktan bunaldığı belirtilen inekler de sahile indi. İnekler sahile gelenler arasında dolaşarak suyla temas etti. Kıyıda duran inekler kumsalın ıslak tarafında serinledi.
Sıcaktan bunalan inekler er halk plajına indi
Sıcaktan bunalan inekler er halk plajına indi