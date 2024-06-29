https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ozelden-gri-liste-aciklamasi-turkiyeyi-bu-utancla-yuzlestiren-bu-iktidardan-baskasi-degildi-1085349516.html

Özel'den ‘gri liste’ açıklaması: ‘Türkiye'yi bu utançla yüzleştiren bu iktidardan başkası değildi'

Özel'den ‘gri liste’ açıklaması: ‘Türkiye'yi bu utançla yüzleştiren bu iktidardan başkası değildi'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında, Türkiye'nin gri listeden çıkmasını ve Schengen vizesi başvurularında reddedilmesi hususlarında açıklamalarda... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T13:48+0300

2024-06-29T13:48+0300

2024-06-29T13:48+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

ekrem imamoğlu

gri liste

vize

recep tayyip erdoğan

almanya

angela merkel

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Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında Almanya'ya vizeyle giden tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, bunun da sorumlusunun iktidar olduğunu savundu.Öğrenciler, bilim insanları, iş insanları ve hastaların vize konusunda büyük mağduriyetler yaşadığını anlatan Özel, "Schengen vizesi en çok reddedilen ülke maalesef Türkiye'dir. Türkiye, Schengen vizesine başvuran ülkeler arasında ret oranı en yüksek ülke noktasına ulaşmıştır. 2019 yılında yüzde 9'luk ret oranını eleştirdiğimiz bir noktadan bugün 5 yıl sonra yüzde 22'lik ret oranına yükseldik. Her 5 Türk vatandaşından bir tanesi Avrupa'ya gitmek için başvurduğunda 'Hayır, seni sokmayacağız.' gibi sadece kendisi için değil hepimiz için onur kırıcı bir cevaba muhatap olmaktadır. Bu yüzden Türkiye'nin rotasını yine doğru bir yere çevirmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.CHP'nin tam üyelik konusundaki kararlılığının iktidar partisine Avrupa Birliği (AB) hedefini tekrar hatırlattığını savunan Özel, "Erdoğan'ın, uzun süredir ağzına almadığı hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı AB ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz ancak çok ciddiye almıyoruz çünkü güpegündüz havai fişekler atarak kutlanan bir başlangıç, bir kilometre taşı, o günden sonra bugün savrulduğumuz nokta iktidarın bu konuda samimi olmadığını gösteriyor" diye konuştu.Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteciler üzerinden anlaşma yaptığını öne süren, "Bu anlaşma, Merkel ve Erdoğan için başarıdır ama Türkiye ile AB idealleri açısından utanç verici bir kilometre taşıdır" ifadesini kullandı.'Biz, gri listeye 2021 yılında girdik'İktidarın gri listeden çıkmakla övündüğünü söyleyen Özel şöyle devam etti:'Yurt dışında yaşayan vatandaşların askerlik bedeli sembolik olacak'Yurt dışında yaşayıp prim ödeyerek Türkiye'de emekli olan kişilerin de maaşlarını düzelteceklerini ifade eden Özel şunları belirtti:Özel, iktidar olmaları durumunda yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim, cenaze, konsolosluk ile ehliyet konularında yaşadıkları sıkıntıları da çözeceklerini anlatarak ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye geldiklerinde sadece acil sağlık hizmetlerinden yararlandıklarını, bu sorunu çözeceklerini kaydetti.CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bakırköy'deki İstanbul Planlama Ajansı'nda düzenlenen 2024 Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, seçimlerde yurt dışında katılımın yüksek olduğu ülkelerde kendilerinin birinci parti olduğunu söyledi.Katılımın düşük kaldığı yerlerde ise 2. ve 3. parti olduklarını ifade eden Özel, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya Türkiye'yle bağı bulunan herkesin derdiyle dertlenmenin, iyi ve kötü gününde onunla birlikte olmanın, sorununa temas etmenin çok önemli olduğunu belirtti.Özel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 'aşırı sağcı' partilerin yükselişine ilişkin Avrupa'daki siyasi akrabalarıyla görüşmeler yaptıklarını, bu durumun geçmişte kendilerine çok büyük acılar yaşatan saldırılar ve birtakım katliamlar noktasında kendisini endişelendirdiğini, bu tehlikeyi görmezden gelemeyeceklerini dile getirdi.'Hoşgörü dili' tavsiyesiİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim çalışmalarında partiye yakışmayan tek bir uygulamaya, söze ve bakışa izin vermemelerinin gerektiğini söyledi.İmamoğlu, CHP'nin 1974 yılından sonra ilk kez birinci parti olduğunu gururla söylediklerini ancak bunun düşünülmesi gereken bir konu olduğunu, bu nedenle yurt dışı çalışmalarında 'hoşgörü dilini' benimsemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/chp-genel-baskani-ozelden-ekoseli-ceket-aciklamasi-bir-kere-de-biz-giyelim-dedik-ne-olmus-1085347264.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ekrem imamoğlu, gri liste, vize, recep tayyip erdoğan, almanya, angela merkel