https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/chp-genel-baskani-ozelden-ekoseli-ceket-aciklamasi-bir-kere-de-biz-giyelim-dedik-ne-olmus-1085347264.html
CHP Genel Başkanı Özel'den 'ekoseli ceket' açıklaması: 'Bir kere de biz giyelim dedik, ne olmuş?
CHP Genel Başkanı Özel'den 'ekoseli ceket' açıklaması: 'Bir kere de biz giyelim dedik, ne olmuş?
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen ve akabinde pek çok siyasetçi tarafından da giyile genellikle seçim günlerinde... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T11:40+0300
2024-06-29T11:40+0300
2024-06-29T11:40+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
fatih altaylı
ceket
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CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk oldu. Fatih Altaylı'nın “O ceketi nereden buldunuz?” sorusuna verdiği yanıtta şu cümleleri Özel şu cümleleri kaydetti:Altaylı’nın “Özel bir mesaj var mıydı?” sorusuna da yanıt veren CHP Genel Başkanı Özel, ceketi giymesinin özel bir maksadı olmadığının altını çizerek "Artık 'winner' biziz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/chp-genel-baskani-ozel-ayse-ates-ile-tekrar-bir-araya-geldi-1085208284.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, fatih altaylı, ceket
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, fatih altaylı, ceket
CHP Genel Başkanı Özel'den 'ekoseli ceket' açıklaması: 'Bir kere de biz giyelim dedik, ne olmuş?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen ve akabinde pek çok siyasetçi tarafından da giyile genellikle seçim günlerinde giydiği ekoseli cekete ilişkin açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk oldu.
Fatih Altaylı'nın “O ceketi nereden buldunuz?” sorusuna verdiği yanıtta şu cümleleri Özel şu cümleleri kaydetti:
Ceket benim ceketim. Kim yolladı kim verdi falan diyorlar. O kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle görünüyor. Ya bir kere de biz giyelim, kime ne zararı var? 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş. Ve ceketin adı da ‘winner’ ceketi.
Altaylı’nın “Özel bir mesaj var mıydı?” sorusuna da yanıt veren CHP Genel Başkanı Özel, ceketi giymesinin özel bir maksadı olmadığının altını çizerek "Artık 'winner' biziz" dedi.