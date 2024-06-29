https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/chp-genel-baskani-ozelden-ekoseli-ceket-aciklamasi-bir-kere-de-biz-giyelim-dedik-ne-olmus-1085347264.html

CHP Genel Başkanı Özel'den 'ekoseli ceket' açıklaması: 'Bir kere de biz giyelim dedik, ne olmuş?

CHP Genel Başkanı Özel'den 'ekoseli ceket' açıklaması: 'Bir kere de biz giyelim dedik, ne olmuş?

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen ve akabinde pek çok siyasetçi tarafından da giyile genellikle seçim günlerinde... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T11:40+0300

2024-06-29T11:40+0300

2024-06-29T11:40+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

fatih altaylı

ceket

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CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk oldu. Fatih Altaylı'nın “O ceketi nereden buldunuz?” sorusuna verdiği yanıtta şu cümleleri Özel şu cümleleri kaydetti:Altaylı’nın “Özel bir mesaj var mıydı?” sorusuna da yanıt veren CHP Genel Başkanı Özel, ceketi giymesinin özel bir maksadı olmadığının altını çizerek "Artık 'winner' biziz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/chp-genel-baskani-ozel-ayse-ates-ile-tekrar-bir-araya-geldi-1085208284.html

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, fatih altaylı, ceket