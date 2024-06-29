https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ormana-dusen-yildirimi-goren-kisi-traktoru-ile-alevleri-sondurerek-yangini-engelledi--1085363481.html
Ormana düşen yıldırımı gören adam alevleri söndürerek yangını engelledi
Ormana düşen yıldırımı gören adam alevleri söndürerek yangını engelledi
Sputnik Türkiye
Bolu’da ormanlık alana yıldırım düştüğünü gören vatandaş, ormandan yükselen dumanları fark etti. Olay yerine traktörüyle ve daha sonra koşarak ulaşan vatandaş... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T19:49+0300
2024-06-29T19:49+0300
2024-06-29T19:50+0300
türkiye
bolu
orman
orman yangını
yıldırım
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Edinilen bilgiye göre, Göynük’ün Dedeler köyünde yağmur ve dolu etkili oldu. Yağışlı hava nedeniyle köy yakınındaki ormanlık alana yıldırım düştü.Yıldırımın düştüğü ağaçta yangın başladı. Ormana yıldırımın düştüğünü Recep Aydın fark etti. Çıkan dumanların bulunduğu bölgeye Recep Aydın ulaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Aydın, olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı. Yangının, ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/samsunda-denize-girilmemesi-uyarisi-1085361110.html
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bolu, orman, orman yangını, yıldırım
bolu, orman, orman yangını, yıldırım
Ormana düşen yıldırımı gören adam alevleri söndürerek yangını engelledi
19:49 29.06.2024 (güncellendi: 19:50 29.06.2024)
Bolu’da ormanlık alana yıldırım düştüğünü gören vatandaş, ormandan yükselen dumanları fark etti. Olay yerine traktörüyle ve daha sonra koşarak ulaşan vatandaş alevleri söndürerek muhtemel orman yangının önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre, Göynük’ün Dedeler köyünde yağmur ve dolu etkili oldu. Yağışlı hava nedeniyle köy yakınındaki ormanlık alana yıldırım düştü.
Yıldırımın düştüğü ağaçta yangın başladı. Ormana yıldırımın düştüğünü Recep Aydın fark etti. Çıkan dumanların bulunduğu bölgeye Recep Aydın ulaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Aydın, olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı.
Yangının, ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.