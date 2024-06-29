https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ormana-dusen-yildirimi-goren-kisi-traktoru-ile-alevleri-sondurerek-yangini-engelledi--1085363481.html

Ormana düşen yıldırımı gören adam alevleri söndürerek yangını engelledi

Ormana düşen yıldırımı gören adam alevleri söndürerek yangını engelledi

Sputnik Türkiye

Bolu’da ormanlık alana yıldırım düştüğünü gören vatandaş, ormandan yükselen dumanları fark etti. Olay yerine traktörüyle ve daha sonra koşarak ulaşan vatandaş... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T19:49+0300

2024-06-29T19:49+0300

2024-06-29T19:50+0300

türkiye

bolu

orman

orman yangını

yıldırım

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Edinilen bilgiye göre, Göynük’ün Dedeler köyünde yağmur ve dolu etkili oldu. Yağışlı hava nedeniyle köy yakınındaki ormanlık alana yıldırım düştü.Yıldırımın düştüğü ağaçta yangın başladı. Ormana yıldırımın düştüğünü Recep Aydın fark etti. Çıkan dumanların bulunduğu bölgeye Recep Aydın ulaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Aydın, olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı. Yangının, ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

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bolu, orman, orman yangını, yıldırım