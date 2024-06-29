https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/epdk-elektrikte-asgari-ve-azami-fiyat-limitleri-belirledi-1085344845.html
EPDK, elektrikte asgari ve azami fiyat limitlerini belirledi
EPDK, elektrikte asgari ve azami fiyat limitlerini belirledi
Sputnik Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami ve asgari fiyat limitini belirledi. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T09:19+0300
2024-06-29T09:19+0300
2024-06-29T09:19+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik
resmi gazete
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EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 21 Haziran 2015'te yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ilgili maddesinde değişikliğe gidildi.Bu kapsamda, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari 0 lira, azami fiyat limiti de megavatsaat başına 3 bin lira olarak uygulanacak.Daha önce asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 2 bin 700 lira olarak belirlenmişti.Söz konusu karar 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/elektrige-yuzde-38-zam-1085322291.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik, resmi gazete
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik, resmi gazete
EPDK, elektrikte asgari ve azami fiyat limitlerini belirledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami ve asgari fiyat limitini belirledi.
EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 21 Haziran 2015'te yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ilgili maddesinde değişikliğe gidildi.
Bu kapsamda, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari 0 lira, azami fiyat limiti de megavatsaat başına 3 bin lira olarak uygulanacak.
Daha önce asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 2 bin 700 lira olarak belirlenmişti.
Söz konusu karar 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.