https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/epdk-elektrikte-asgari-ve-azami-fiyat-limitleri-belirledi-1085344845.html

EPDK, elektrikte asgari ve azami fiyat limitlerini belirledi

EPDK, elektrikte asgari ve azami fiyat limitlerini belirledi

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami ve asgari fiyat limitini belirledi. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T09:19+0300

2024-06-29T09:19+0300

2024-06-29T09:19+0300

türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

elektrik

resmi gazete

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EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 21 Haziran 2015'te yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ilgili maddesinde değişikliğe gidildi.Bu kapsamda, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari 0 lira, azami fiyat limiti de megavatsaat başına 3 bin lira olarak uygulanacak.Daha önce asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 2 bin 700 lira olarak belirlenmişti.Söz konusu karar 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/elektrige-yuzde-38-zam-1085322291.html

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik, resmi gazete