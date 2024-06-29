https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/kirklarelide-yasayan-bir-kisi-deniz-manzarali-magaraya-yerlesti-1085365388.html
Kırklareli'de yaşayan bir kişi, deniz manzaralı mağaraya yerleşti
Kırklareli'de yaşayan bir kişi, deniz manzaralı mağaraya yerleşti
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde yaşayan Ahmet Kurt, denize karşı olan bir mağaraya yerleşti. Kurt'un paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T23:57+0300
2024-06-29T23:57+0300
2024-06-29T23:57+0300
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mağara
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tatil
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Kıyıköy beldesinde Ahmet Kurt, denize karşı bakan ve doğal yollarla oluşan bir mağaraya yerleşti. Belde içerisindeki ikametinden zaman zaman mağaraya gelen ve mağaranın bulunduğu dağa Türk bayrağı asan Kurt, “Kafamı dinlemek için buraya geliyorum” ifadelerini kullandı.Yaz aylarında mağaraya giderek yemeğini yiyen ve burada vakit geçiren Ahmet Kurt'un sosyal medya paylaşımları kısa sürede birçok beğeni, paylaşım ve yorum aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/euro2024te-ilk-ceyrek-finalist-belli-oldu--1085365100.html
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mağara, türk, tatil
Kırklareli'de yaşayan bir kişi, deniz manzaralı mağaraya yerleşti
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde yaşayan Ahmet Kurt, denize karşı olan bir mağaraya yerleşti. Kurt'un paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Kıyıköy beldesinde Ahmet Kurt, denize karşı bakan ve doğal yollarla oluşan bir mağaraya yerleşti. Belde içerisindeki ikametinden zaman zaman mağaraya gelen ve mağaranın bulunduğu dağa Türk bayrağı asan Kurt, “Kafamı dinlemek için buraya geliyorum” ifadelerini kullandı.
Yaz aylarında mağaraya giderek yemeğini yiyen ve burada vakit geçiren Ahmet Kurt'un sosyal medya paylaşımları kısa sürede birçok beğeni, paylaşım ve yorum aldı.