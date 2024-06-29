https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/kirklarelide-yasayan-bir-kisi-deniz-manzarali-magaraya-yerlesti-1085365388.html

Kırklareli'de yaşayan bir kişi, deniz manzaralı mağaraya yerleşti

Kırklareli'de yaşayan bir kişi, deniz manzaralı mağaraya yerleşti

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde yaşayan Ahmet Kurt, denize karşı olan bir mağaraya yerleşti. Kurt'un paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T23:57+0300

2024-06-29T23:57+0300

2024-06-29T23:57+0300

türkiye

mağara

türk

tatil

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Kıyıköy beldesinde Ahmet Kurt, denize karşı bakan ve doğal yollarla oluşan bir mağaraya yerleşti. Belde içerisindeki ikametinden zaman zaman mağaraya gelen ve mağaranın bulunduğu dağa Türk bayrağı asan Kurt, “Kafamı dinlemek için buraya geliyorum” ifadelerini kullandı.Yaz aylarında mağaraya giderek yemeğini yiyen ve burada vakit geçiren Ahmet Kurt'un sosyal medya paylaşımları kısa sürede birçok beğeni, paylaşım ve yorum aldı.

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