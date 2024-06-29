https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/kayseride-6-kat-asagidan-dusen-gencin-burnu-dahi-kanamadi--1085360816.html
Kayseri'de 6 kat aşağıdan düşen gencin burnu dahi kanamadı
Kayseri'de 6 kat aşağıdan düşen gencin burnu dahi kanamadı
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düşen genç, dükkanın tentesine çarpınca yara almadan kurtuldu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T18:24+0300
2024-06-29T18:24+0300
2024-06-29T18:24+0300
türkiye
kayseri
apartman
yaralanma
ambulans
ambulans şoförleri
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Kayseri'de meydana gelen olayda, Ramazan P. (21) dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. Apartmanın altında bulunan dükkanın tentesine çarparak yere düşen Ramazan P. yara almadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan genç, taburcu edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/26-cocuga-babalik-yapti-turgay-tanulkunun-101-kisilik-ailesi-1085359935.html
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kayseri, apartman, yaralanma, ambulans, ambulans şoförleri
kayseri, apartman, yaralanma, ambulans, ambulans şoförleri
Kayseri'de 6 kat aşağıdan düşen gencin burnu dahi kanamadı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düşen genç, dükkanın tentesine çarpınca yara almadan kurtuldu.
Kayseri'de meydana gelen olayda, Ramazan P. (21) dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. Apartmanın altında bulunan dükkanın tentesine çarparak yere düşen Ramazan P. yara almadı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan genç, taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.