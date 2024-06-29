https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmirde-gevrege-zam-1085350590.html

İzmir’de gevreğe zam

İzmir’de gevreğe zam

Sputnik Türkiye

İzmir gevreği Temmuz ayından itibaren 12 buçuk liradan satılacak. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T14:15+0300

2024-06-29T14:15+0300

2024-06-29T14:22+0300

türkiye

izmir

gevrek

zam

maliyet

izmir pide ve gevrekçiler esnaf odası

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İzmir’de kahvaltıda sıkça tüketilen gevreğe zam geldi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası, gevreğe zam istedi. Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ‘100 gramı 10’ liradan satılan gevreğin ‘90 gramı 12 buçuk’ lira olacak şekilde satılmasına onay verdi. Buna göre Temmuz’dan itibaren gevrek 12 buçuk liradan satılacak.'Tüm Türkiye’de simit fiyat kaosu mevcut'3 ay önce başvuruda bulundukları gevrek zammının Temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere kabul edildiğini söyleyen İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Erişen, “Bilindiği gibi ‘Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte’ yapılan değişiklik ile simit fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu görüş alınması gerekiyor. İlimiz özelinde olmaksızın, tüm Türkiye’de simit fiyat kaosu mevcut. İstanbul ve Ankara dahil birçok büyük ilde zam geçişi henüz yapılmadı. Sıkıntıların ve süreçlerin uzamasını yönetmeliğin yeni yürürlüğe girmesinden dolayı yaşandığını umuyoruz. Aksi halde bu işi yapan değerli sanatkarlarımız gittikçe azalacak ve Türkiye’nin sokak yemek kültürünün en önemli unsurlarından biri olan simidin sürdürülebilirliği konusunda sıkıntılar yaşanacaktır” diye konuştu.'En son 10 ay önce zam yapılmıştı'Sözlerini sürdüren Erişen, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ak-partili-varanktan-halk-ekmeke-tepki-maliyetler-artmadi-bu-neyin-zammi-1085052299.html

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