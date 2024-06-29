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İzmir’de gevreğe zam
İzmir’de gevreğe zam
Sputnik Türkiye
İzmir gevreği Temmuz ayından itibaren 12 buçuk liradan satılacak. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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gevrek
zam
maliyet
izmir pide ve gevrekçiler esnaf odası
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İzmir’de kahvaltıda sıkça tüketilen gevreğe zam geldi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası, gevreğe zam istedi. Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ‘100 gramı 10’ liradan satılan gevreğin ‘90 gramı 12 buçuk’ lira olacak şekilde satılmasına onay verdi. Buna göre Temmuz’dan itibaren gevrek 12 buçuk liradan satılacak.'Tüm Türkiye’de simit fiyat kaosu mevcut'3 ay önce başvuruda bulundukları gevrek zammının Temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere kabul edildiğini söyleyen İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Erişen, “Bilindiği gibi ‘Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte’ yapılan değişiklik ile simit fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu görüş alınması gerekiyor. İlimiz özelinde olmaksızın, tüm Türkiye’de simit fiyat kaosu mevcut. İstanbul ve Ankara dahil birçok büyük ilde zam geçişi henüz yapılmadı. Sıkıntıların ve süreçlerin uzamasını yönetmeliğin yeni yürürlüğe girmesinden dolayı yaşandığını umuyoruz. Aksi halde bu işi yapan değerli sanatkarlarımız gittikçe azalacak ve Türkiye’nin sokak yemek kültürünün en önemli unsurlarından biri olan simidin sürdürülebilirliği konusunda sıkıntılar yaşanacaktır” diye konuştu.'En son 10 ay önce zam yapılmıştı'Sözlerini sürdüren Erişen, şunları kaydetti:
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meşhur izmir gevreği, gevrek fiyatı, izmir gevrek zammı, simit fiyat kaosu, izmir esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, izmir pide ve gevrekçiler esnaf odası, simit fiyatı belirlenmesi, maliyet artışı, sokak yemek kültürü, simit fiyat değişikliği, simit zam süreci, gevrek ustaları, esnaf sıkıntıları, izmir gevreği temmuz ayından itibaren kaç liradan satılacak?, izmir’de gevrek fiyatları neden arttı?, izmir pide ve gevrekçiler esnaf odası zam talebinde bulundu mu?, izmir esnaf ve sanatkarlar odaları birliği gevrek zam talebini onayladı mı?, izmir gevrek fiyatı 12 buçuk lira oldu mu?, simit fiyat kaosu türkiye genelinde mi yaşanıyor?, izmir gevrek zam süreci ne kadar sürdü?, gevrek fiyatı artışı esnafı nasıl etkiledi?, simit fiyatı belirlenirken ticaret bakanlığı’ndan görüş alınıyor mu?, istanbul ve ankara’da simit zammı yapıldı mı?, sokak yemek kültürünün sürdürülebilirliği tehlikede mi?, son gevrek zammı ne zaman yapıldı?, girdi maliyetlerindeki artış gevrek fiyatlarını nasıl etkiledi?, izmirli vatandaşlar gevrek zammına nasıl tepki veriyor?
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İzmir’de gevreğe zam

14:15 29.06.2024 (güncellendi: 14:22 29.06.2024)
© İHA / MEHMET PAMUK-İzmir gevreği
İzmir gevreği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
© İHA / MEHMET PAMUK-
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İzmir gevreği Temmuz ayından itibaren 12 buçuk liradan satılacak.
İzmir’de kahvaltıda sıkça tüketilen gevreğe zam geldi.
Artan maliyetleri gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası, gevreğe zam istedi. Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ‘100 gramı 10’ liradan satılan gevreğin ‘90 gramı 12 buçuk’ lira olacak şekilde satılmasına onay verdi. Buna göre Temmuz’dan itibaren gevrek 12 buçuk liradan satılacak.

'Tüm Türkiye’de simit fiyat kaosu mevcut'

3 ay önce başvuruda bulundukları gevrek zammının Temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere kabul edildiğini söyleyen İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Erişen, “Bilindiği gibi ‘Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte’ yapılan değişiklik ile simit fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu görüş alınması gerekiyor. İlimiz özelinde olmaksızın, tüm Türkiye’de simit fiyat kaosu mevcut. İstanbul ve Ankara dahil birçok büyük ilde zam geçişi henüz yapılmadı. Sıkıntıların ve süreçlerin uzamasını yönetmeliğin yeni yürürlüğe girmesinden dolayı yaşandığını umuyoruz. Aksi halde bu işi yapan değerli sanatkarlarımız gittikçe azalacak ve Türkiye’nin sokak yemek kültürünün en önemli unsurlarından biri olan simidin sürdürülebilirliği konusunda sıkıntılar yaşanacaktır” diye konuştu.

'En son 10 ay önce zam yapılmıştı'

Sözlerini sürdüren Erişen, şunları kaydetti:
“Zam talebimizi maliyet raporlarıyla sunmamıza rağmen zam onay sürecinin uzaması esnafımızı da gevrek ustalarımızı da olumsuz etkiledi. Bu zam alma sürecinde birçok ürüne zam geldi, girdi maliyetlerimiz arttı. Böylelikle aldığımız zam önemini yitirmiş oldu. En son 10 ay önce gevreğe zam yapılmıştı, girdi fiyatlarındaki yükselen artışların herkes farkında. Dolayısıyla yapılan zammı İzmirli vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını düşünüyoruz.”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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