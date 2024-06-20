https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ak-partili-varanktan-halk-ekmeke-tepki-maliyetler-artmadi-bu-neyin-zammi-1085052299.html
AK Partili Varank'tan Halk Ekmek'e tepki: 'Maliyetler artmadı, bu neyin zammı?'
AK Partili Varank'tan Halk Ekmek'e tepki: 'Maliyetler artmadı, bu neyin zammı?'
Sputnik Türkiye
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Halk Ekmek A.Ş.’ye halk ekmek fiyatını 5 liradan 8 liraya... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T21:50+0300
2024-06-20T21:50+0300
2024-06-20T21:53+0300
türkiye
mustafa varank
ak parti
halk ekmek
istanbul
ibb meclisi
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
maliyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/15/1070028164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fce394519bc11de7ff9f8a5491883f7.jpg
İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi 5 liraya satılan 250 gramlık Halk Ekmek'e yüzde 60 oranda zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan zamma tepki gösterdi.Mustafa Varank açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/istanbulda-ekmege-yuzde-60-zam-250-gram-ekmek-8-lira-oldu-1085041821.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/15/1070028164_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_29107b59ac75f51fe9b7dbf30eee4f17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa varank, ak parti, halk ekmek, istanbul, ibb meclisi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, maliyet
mustafa varank, ak parti, halk ekmek, istanbul, ibb meclisi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, maliyet
AK Partili Varank'tan Halk Ekmek'e tepki: 'Maliyetler artmadı, bu neyin zammı?'
21:50 20.06.2024 (güncellendi: 21:53 20.06.2024)
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Halk Ekmek A.Ş.’ye halk ekmek fiyatını 5 liradan 8 liraya çıkarmasına "Maliyetler artmadı. Peki bu neyin zammı?' ifadeleriyle tepki gösterdi.
İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi 5 liraya satılan 250 gramlık Halk Ekmek'e yüzde 60 oranda zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan zamma tepki gösterdi.
Mustafa Varank açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ocak ayından beri; işçilik maliyeti artmadı, akaryakıt fiyatı artmadı, un fiyatı artmadı, enerji maliyetleri artmadı. Peki bu neyin zammı?