https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ak-partili-varanktan-halk-ekmeke-tepki-maliyetler-artmadi-bu-neyin-zammi-1085052299.html

AK Partili Varank'tan Halk Ekmek'e tepki: 'Maliyetler artmadı, bu neyin zammı?'

AK Partili Varank'tan Halk Ekmek'e tepki: 'Maliyetler artmadı, bu neyin zammı?'

Sputnik Türkiye

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Halk Ekmek A.Ş.’ye halk ekmek fiyatını 5 liradan 8 liraya... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T21:50+0300

2024-06-20T21:50+0300

2024-06-20T21:53+0300

türkiye

mustafa varank

ak parti

halk ekmek

istanbul

ibb meclisi

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

maliyet

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İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi 5 liraya satılan 250 gramlık Halk Ekmek'e yüzde 60 oranda zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan zamma tepki gösterdi.Mustafa Varank açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/istanbulda-ekmege-yuzde-60-zam-250-gram-ekmek-8-lira-oldu-1085041821.html

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mustafa varank, ak parti, halk ekmek, istanbul, ibb meclisi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, maliyet