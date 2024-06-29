https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmirde-orman-yangini-ucaklar-ve-helikopterler-bolgede-1085350071.html
İzmir'de orman yangını: Uçaklar ve helikopterler bölgede
İzmir'de orman yangını: Uçaklar ve helikopterler bölgede
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T13:53+0300
2024-06-29T13:53+0300
2024-06-29T14:21+0300
türkiye
izmir
orman
orman yangını
yangın
uçak
helikopter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085349914_0:442:1054:1035_1920x0_80_0_0_135ad75ab864ab93109b30c61a59593f.jpg
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/akom-uyardi-orman-yangini-riski-yuksek--1085236170.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085349914_0:343:1054:1134_1920x0_80_0_0_aeecebb64f2d3d8b2a0105fffd962b37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, orman, orman yangını, yangın, uçak, helikopter
izmir, orman, orman yangını, yangın, uçak, helikopter
İzmir'de orman yangını: Uçaklar ve helikopterler bölgede
13:53 29.06.2024 (güncellendi: 14:21 29.06.2024)
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.