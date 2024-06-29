https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmirde-orman-yangini-ucaklar-ve-helikopterler-bolgede-1085350071.html

İzmir'de orman yangını: Uçaklar ve helikopterler bölgede

İzmir'de orman yangını: Uçaklar ve helikopterler bölgede

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T13:53+0300

2024-06-29T13:53+0300

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türkiye

izmir

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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/akom-uyardi-orman-yangini-riski-yuksek--1085236170.html

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izmir, orman, orman yangını, yangın, uçak, helikopter