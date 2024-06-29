https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/42-ilde-ormanlara-giris-yasaklandi-1085363593.html
42 ilde ormanlara giriş yasaklandı
42 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların öngörülmesi nedeniyle 42 ilde ormanlara giriş yasaklandı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T19:50+0300
2024-06-29T19:50+0300
2024-06-29T19:51+0300
türkiye
orman
orman yangını
türkiye
meteorolojik uyarı
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Türkiye genelinde 42 ilde ormanlara giriş yasaklandı.Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 7, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 8, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2, Doğu Anadolu’da 1 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmir-menderesteki-yanginin-ardindan-bir-yanginda-cesmede-basladi-1085359812.html
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orman, orman yangını, türkiye, meteorolojik uyarı
orman, orman yangını, türkiye, meteorolojik uyarı
42 ilde ormanlara giriş yasaklandı
19:50 29.06.2024 (güncellendi: 19:51 29.06.2024)
Türkiye genelinde orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların öngörülmesi nedeniyle 42 ilde ormanlara giriş yasaklandı.
Türkiye genelinde 42 ilde ormanlara giriş yasaklandı.
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 7, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 8, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2, Doğu Anadolu’da 1 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.