https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/iranda-oy-sayimi-devam-ediyor-reformist-aday-pezeskian-yarisi-onde-goturuyor-1085344274.html
İran’da oy sayımı devam ediyor: Reformist aday Pezeşkian yarışı önde götürüyor
İran’da oy sayımı devam ediyor: Reformist aday Pezeşkian yarışı önde götürüyor
Sputnik Türkiye
İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde şu ana kadar 14 milyondan fazla oy sayıldı. Reformist aday Mesud Pezeşkian 5 milyon 955 bin oyla yarışı... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T09:15+0300
2024-06-29T09:15+0300
2024-06-29T09:12+0300
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İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Toplamda 14 milyon 70 bin 462 oy sayıldı. Mesud Pezeşkian 5 milyon 955 bin 781, Said Celili 5 milyon 560 bin 321, Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 891 bin 381 ve Mustafa Purmuhammedi 111 bin 967 oya sahip” ifadesine yer verildi.Kesin sonuçların bugün öğleden önce açıklanması bekleniyor.İran’ın genelinde 28 Haziran Cuma günü yerel saatle 08.00’de başlayan ve 18.00’de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresi 24.00’te sona ermişti.Seçim yarışına reformist aday Mesud Pezeşkian, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi girmişti.Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekilmişti.Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/iran-bricse-katilmamiz-yaptirimlarla-daha-etkili-mucadele-etmemizi-saglayacak-1084731572.html
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İran’da oy sayımı devam ediyor: Reformist aday Pezeşkian yarışı önde götürüyor
İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde şu ana kadar 14 milyondan fazla oy sayıldı. Reformist aday Mesud Pezeşkian 5 milyon 955 bin oyla yarışı önde götürürken onu 5 milyon 560 bin oyla Said Celili takip ediyor.
İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Toplamda 14 milyon 70 bin 462 oy sayıldı. Mesud Pezeşkian 5 milyon 955 bin 781, Said Celili 5 milyon 560 bin 321, Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 891 bin 381 ve Mustafa Purmuhammedi 111 bin 967 oya sahip” ifadesine yer verildi.
Kesin sonuçların bugün öğleden önce açıklanması bekleniyor.
İran’ın genelinde 28 Haziran Cuma günü yerel saatle 08.00’de başlayan ve 18.00’de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresi 24.00’te sona ermişti.
Seçim yarışına reformist aday Mesud Pezeşkian, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi girmişti.
Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekilmişti.
Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.