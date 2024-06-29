https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/iranda-oy-sayimi-devam-ediyor-reformist-aday-pezeskian-yarisi-onde-goturuyor-1085344274.html

İran’da oy sayımı devam ediyor: Reformist aday Pezeşkian yarışı önde götürüyor

İran’da oy sayımı devam ediyor: Reformist aday Pezeşkian yarışı önde götürüyor

Sputnik Türkiye

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde şu ana kadar 14 milyondan fazla oy sayıldı. Reformist aday Mesud Pezeşkian 5 milyon 955 bin oyla yarışı... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T09:15+0300

2024-06-29T09:15+0300

2024-06-29T09:12+0300

dünya

iran

seçim

iran cumhurbaşkanlığı seçimleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084965912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40dbd06eca120edcb6186bc357b057d3.jpg

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Toplamda 14 milyon 70 bin 462 oy sayıldı. Mesud Pezeşkian 5 milyon 955 bin 781, Said Celili 5 milyon 560 bin 321, Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 891 bin 381 ve Mustafa Purmuhammedi 111 bin 967 oya sahip” ifadesine yer verildi.Kesin sonuçların bugün öğleden önce açıklanması bekleniyor.İran’ın genelinde 28 Haziran Cuma günü yerel saatle 08.00’de başlayan ve 18.00’de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresi 24.00’te sona ermişti.Seçim yarışına reformist aday Mesud Pezeşkian, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi girmişti.Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekilmişti.Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/iran-bricse-katilmamiz-yaptirimlarla-daha-etkili-mucadele-etmemizi-saglayacak-1084731572.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, seçim, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri