https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/iran-bricse-katilmamiz-yaptirimlarla-daha-etkili-mucadele-etmemizi-saglayacak-1084731572.html

İran: BRICS'e katılmamız, yaptırımlarla daha etkili mücadele etmemizi sağlayacak

İran: BRICS'e katılmamız, yaptırımlarla daha etkili mücadele etmemizi sağlayacak

Sputnik Türkiye

Dönem başkanı Rusya'nın Nijniy Novgorod kentindeki BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı ve BRICS+ Oturuma'na katılan İran Dışişleri Bakan Vekili Keni... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T17:18+0300

2024-06-11T17:18+0300

2024-06-11T17:18+0300

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dedolarizasyon

ortak para birimi

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni, bu yıl başında BRICS'e resmen üye olan İran'ın bu sayede yaptırımlarla daha etkili şekilde mücadele edebileceğini vurguladı.Sene başında BRICS grubuna katılan İran'ın elde ettiği avantajlardan bahseden Keni, "İran, yaptırımlara daha etkili bir şekilde karşı koymak için mali ilişkilerini dolardan arındırma konusunda tamamen kararlı ve ciddidir. Bu kararlılık BRICS'te de mevcut ve dolayısıyla bu sinerji İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarını ciddi ve etkili bir şekilde karşılayabilir" dedi.Ortak para birimi oluşturma ve dedolarizasyon konularının BRICS ülkelerinin gündeminde yer alan bir strateji olduğunu anlatan Keni, gruba üye ülkelerin maliye bakanlarının bu süreci tamamlamak üzere olduğunu aktardı.BRICS'e resmi üyeliğinin başlangıcından bu yana İran'ın hedeflerine ulaşmak için bu birliğin çeşitli fırsatlarından istifade ettiğini anlatan Keni, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptığı öneriyle Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin BRICS Zirvesi düzenlenmesini örnek vererek, bunun ana görevleri ekonomi ve ticaret olan grubun bu alanlar dışında yaptığı ilk buluşma olduğuna dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231121/brics-liderlerinden-israil-filistin-catismasina-iliskin-acil-ateskes-cagrisi-1077644304.html

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iran, brics, rusya, brics zirvesi, dedolarizasyon, ortak para birimi