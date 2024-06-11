İran: BRICS'e katılmamız, yaptırımlarla daha etkili mücadele etmemizi sağlayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki kahve zincirlerinin patronları kimler?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Bayram tatili planlarken dolandırıcalara dikkat.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli canlı sohbet eden internet reklamları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Biden’ın planını Hamas kabul ederse, rehineler bırakılınca İsrail’in duracağının garantisi yok’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
78 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Dolaylı vergilerde artışlar ekonomide nasıl sonuç verir?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
16:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
17:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
17:27
2 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
18:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
19:15
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/iran-bricse-katilmamiz-yaptirimlarla-daha-etkili-mucadele-etmemizi-saglayacak-1084731572.html
İran: BRICS'e katılmamız, yaptırımlarla daha etkili mücadele etmemizi sağlayacak
İran: BRICS'e katılmamız, yaptırımlarla daha etkili mücadele etmemizi sağlayacak
Sputnik Türkiye
Dönem başkanı Rusya'nın Nijniy Novgorod kentindeki BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı ve BRICS+ Oturuma'na katılan İran Dışişleri Bakan Vekili Keni... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T17:18+0300
2024-06-11T17:18+0300
dünya
iran
brics
rusya
brics zirvesi
dedolarizasyon
ortak para birimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084731003_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_8db53c9d5d0d89cc41765be57efa7ba9.jpg
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni, bu yıl başında BRICS'e resmen üye olan İran'ın bu sayede yaptırımlarla daha etkili şekilde mücadele edebileceğini vurguladı.Sene başında BRICS grubuna katılan İran'ın elde ettiği avantajlardan bahseden Keni, "İran, yaptırımlara daha etkili bir şekilde karşı koymak için mali ilişkilerini dolardan arındırma konusunda tamamen kararlı ve ciddidir. Bu kararlılık BRICS'te de mevcut ve dolayısıyla bu sinerji İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarını ciddi ve etkili bir şekilde karşılayabilir" dedi.Ortak para birimi oluşturma ve dedolarizasyon konularının BRICS ülkelerinin gündeminde yer alan bir strateji olduğunu anlatan Keni, gruba üye ülkelerin maliye bakanlarının bu süreci tamamlamak üzere olduğunu aktardı.BRICS'e resmi üyeliğinin başlangıcından bu yana İran'ın hedeflerine ulaşmak için bu birliğin çeşitli fırsatlarından istifade ettiğini anlatan Keni, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptığı öneriyle Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin BRICS Zirvesi düzenlenmesini örnek vererek, bunun ana görevleri ekonomi ve ticaret olan grubun bu alanlar dışında yaptığı ilk buluşma olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231121/brics-liderlerinden-israil-filistin-catismasina-iliskin-acil-ateskes-cagrisi-1077644304.html
iran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084731003_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_ffd0216bf7cb63e13ee0b6e43b1a799c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, brics, rusya, brics zirvesi, dedolarizasyon, ortak para birimi
iran, brics, rusya, brics zirvesi, dedolarizasyon, ortak para birimi

İran: BRICS'e katılmamız, yaptırımlarla daha etkili mücadele etmemizi sağlayacak

17:18 11.06.2024
© Fotoğraf : press office of MFA of IRIИсполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Fotoğraf : press office of MFA of IRI
Abone ol
Dönem başkanı Rusya'nın Nijniy Novgorod kentindeki BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı ve BRICS+ Oturuma'na katılan İran Dışişleri Bakan Vekili Keni, Sputnik'e demeç verdi.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni, bu yıl başında BRICS'e resmen üye olan İran'ın bu sayede yaptırımlarla daha etkili şekilde mücadele edebileceğini vurguladı.

Sene başında BRICS grubuna katılan İran'ın elde ettiği avantajlardan bahseden Keni, "İran, yaptırımlara daha etkili bir şekilde karşı koymak için mali ilişkilerini dolardan arındırma konusunda tamamen kararlı ve ciddidir. Bu kararlılık BRICS'te de mevcut ve dolayısıyla bu sinerji İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarını ciddi ve etkili bir şekilde karşılayabilir" dedi.

Ortak para birimi oluşturma ve dedolarizasyon konularının BRICS ülkelerinin gündeminde yer alan bir strateji olduğunu anlatan Keni, gruba üye ülkelerin maliye bakanlarının bu süreci tamamlamak üzere olduğunu aktardı.

BRICS'e resmi üyeliğinin başlangıcından bu yana İran'ın hedeflerine ulaşmak için bu birliğin çeşitli fırsatlarından istifade ettiğini anlatan Keni, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptığı öneriyle Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin BRICS Zirvesi düzenlenmesini örnek vererek, bunun ana görevleri ekonomi ve ticaret olan grubun bu alanlar dışında yaptığı ilk buluşma olduğuna dikkat çekti.
BRICS zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
BRICS liderlerinden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin 'acil ateşkes' çağrısı
21 Kasım 2023, 19:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала