https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/imamoglundan-parti-ici-rekabet-aciklamasi--1085358065.html

İmamoğlu'ndan 'parti içi rekabet' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'parti içi rekabet' açıklaması

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı İmamoğlu, parti içi rekabet konusuna ilişkin "Rekabet, daha iyiye ulaşmanın yoludur. Parti içindeki rekabet, birbiri ile yan yana koşarken... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T16:36+0300

2024-06-29T16:36+0300

2024-06-29T16:36+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085357294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18ce6e7ebb6d627f625e154925a950c4.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Bakırköy'deki İstanbul Planlama Ajansı'nda düzenlenen 2024 Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'nda konuştu.“Umut ederim ki bu buluşma, hep beraber birbirimizi daha iyi anladığımız, daha iyi önerilerle, daha iyi bir organizasyonla, güçlü bir örgütlenme modelinin yurt dışında da var olmasını sağlayacağımız bir şekilde sonuçlanır” diyen İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Elbette ki demokrasinin en önemli savunucusuyuz''Birbirini ayağına çelme takmak değil, daha hızlı koşma mücadelesidir'Parti içi rekabet konusuna değinen İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:"Ayrıştırıcı bir dilin hakim olabildiğini de görüyoruz. Bunları görerek, bunlara tedbir alarak yol yürümenin şart olduğunu da biliyoruz" diyen İmamoğlu, "Tabii son derece sınırlı sayıda örnekler olsa da çok hassas ve çok tarihi bir dönemden geçtiğimizin farkına vararak -her zaman her yerde söylüyorum- bazı bildiğimiz, gördüğümüz, dönem dönem yüksek seviyede kınadığımız bütün tavır ve davranışlardan uzak, bir arada konuşabilmeyi, müzakere edebilmeyi, doğru yolu bulabilmeyi, ortak aklın masamızdaki kesin pusula olmasını sağlayabilmeyi başarmak zorundayız" dedi.İBB Başkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Herkese ve birbirimize karşı iletişim ve müzakere kapılarının sonuna kadar açık olması gerektiğini unutmamalıyız" diye devam eden İmamoğlu, "Bunu yapamayanların, örgütlenme içerisinde bu görevlere talip olma şansı yoktur. Sabır ve aynı zamanda son derece anlayış gerektiren ve bu anlayış doğrultusunda insanları ikna edebileceğini bilen insanların yapması gereken bir görev hassasiyeti içerir" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ozelden-gri-liste-aciklamasi-turkiyeyi-bu-utancla-yuzlestiren-bu-iktidardan-baskasi-degildi-1085349516.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)