https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/hsk-beykoz-cumhuriyet-bassavcisi-hakkinda-sorusturma-baslatti-iddiasina-yalanlama-1085363007.html
'HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı' iddiasına yalanlama
'HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı' iddiasına yalanlama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “ HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T19:28+0300
2024-06-29T19:28+0300
2024-06-29T19:28+0300
türkiye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
savcı
dezenformasyonla mücadele merkezi
beykoz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı. iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.DMM, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Bu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hskdan-hakim-altinok-ve-savci-aslan-hakkinda-islem-yapilmadigi-iddialarina-aciklama-1085267572.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı, dezenformasyonla mücadele merkezi, beykoz
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı, dezenformasyonla mücadele merkezi, beykoz
'HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “ HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı. iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
DMM, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Bu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu paylaşımda yer alan iddialar gerçek dışıdır. Hakimler ve Savcılar Kuruluna Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bir şikayet olmadığı gibi başlatılan bir soruşturma da bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."