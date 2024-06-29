'HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı' iddiasına yalanlama

"Bahse konu paylaşımda yer alan iddialar gerçek dışıdır. Hakimler ve Savcılar Kuruluna Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bir şikayet olmadığı gibi başlatılan bir soruşturma da bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."