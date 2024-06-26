https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hskdan-hakim-altinok-ve-savci-aslan-hakkinda-islem-yapilmadigi-iddialarina-aciklama-1085267572.html

HSK'dan hakim Altınok ve savcı Aslan hakkında işlem yapılmadığı iddialarına açıklama

HSK'dan hakim Altınok ve savcı Aslan hakkında işlem yapılmadığı iddialarına açıklama

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı basın yayın organlarında "Adana Hakimi Gül Altınok ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın haklarındaki birtakım... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T22:25+0300

2024-06-26T22:25+0300

2024-06-26T22:25+0300

türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

hsk

adana

soruşturma

mardin

fatih aslan

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bazı basın yayın organlarında "Adana Hakimi Gül Altınok ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın haklarındaki birtakım iddialara rağmen görevlerine devam ettiği, kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.HSK'dan yapılan yazılı açıklamada, hakim Altınok hakkında Adana'da görev yaparken Kurula intikal eden iddialar üzerine, soruşturma izni verildiği hatırlatıldı.2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca ilgilinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Toplumun tüm kesimleri hassasiyet göstermeli'Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan hakkında ise soruşturma konusu eylemleri nedeniyle iki kez meslekten çıkarma cezası verildiği, bu kararların ise kesinleştiği aktarılan açıklamada, Kurulca verilen kovuşturma izni kapsamında Aslan'ın yargılanmasına Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildiği anımsatıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/adanada-esi-ve-esinin-ailesini-olduren-zanli-ve-babasi-tutuklandi-annesi-serbest-birakildi-1085179945.html

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, adana, soruşturma, mardin, fatih aslan