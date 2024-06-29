https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/hollandadan-ferdi-kadiogluya-ovgu-fenerbahcenin-en-iyi-oyuncularindan-biri-1085362866.html
Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu'ya övgü: 'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri'
Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu'ya övgü: 'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri'
Sputnik Türkiye
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekti. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T19:17+0300
2024-06-29T19:17+0300
2024-06-29T19:17+0300
spor
ferdi kadıoğlu
a milli futbol takımı
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
hollanda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085362712_0:2:1312:740_1920x0_80_0_0_8aa39bc6161bbb5f967d5dad8861e68d.png
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekiyor. Hollanda basınından Vincent Schildkamp, Kadıoğlu için "EURO 2024'te mükemmel bir performans sergiliyor. Onun bu gelişimi hoşuna gidiyor. Fenerbahçe'nin de tartışmasız en iyi oyuncularından biri" dedi.ESPN Hollanda'da yayın yapan spor kanalında, EURO 2024'ün en dikkat çeken oyuncularından biri olarak Ferdi Kadıoğlu gösterildi. Programda yorum yapan ünlü gazeteci Jan Joost van Gangelen, Kadıoğlu hakkında, "Gerçekten çok büyük bir futbolcu oldu. Hollanda'dayken çocuk saçları ve sivilceleri olan biriydi, şimdi gerçek bir adam oldu. Çok büyük bir yıldız haline geldi ve çok da hızlı bir oyuncu oldu" şeklinde konuştu.'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından'Programdaki bir diğer yorumcu Vincent Schildkamp ise, "Hollanda'dan ayrıldıktan sonra hızlı bir şekilde gözden düşmüştü ancak sonra kendini geliştirdi. EURO 2024'te mükemmel bir performans sergiliyor. Onun bu gelişimi hoşuna gidiyor. Fenerbahçe'nin de tartışmasız en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/tffden-alti-futbol-kulubune-daha-ulusal-lisans-1085339873.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085362712_163:0:1150:740_1920x0_80_0_0_6c286070eceb0acf102b52cc4d1cf546.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ferdi kadıoğlu, a milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, hollanda
ferdi kadıoğlu, a milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, hollanda
Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu'ya övgü: 'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri'
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekti.
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekiyor. Hollanda basınından Vincent Schildkamp, Kadıoğlu için "EURO 2024'te mükemmel bir performans sergiliyor. Onun bu gelişimi hoşuna gidiyor. Fenerbahçe'nin de tartışmasız en iyi oyuncularından biri" dedi.
ESPN Hollanda'da yayın yapan spor kanalında, EURO 2024'ün en dikkat çeken oyuncularından biri olarak Ferdi Kadıoğlu gösterildi. Programda yorum yapan ünlü gazeteci Jan Joost van Gangelen, Kadıoğlu hakkında, "Gerçekten çok büyük bir futbolcu oldu. Hollanda'dayken çocuk saçları ve sivilceleri olan biriydi, şimdi gerçek bir adam oldu. Çok büyük bir yıldız haline geldi ve çok da hızlı bir oyuncu oldu" şeklinde konuştu.
'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından'
Programdaki bir diğer yorumcu Vincent Schildkamp ise, "Hollanda'dan ayrıldıktan sonra hızlı bir şekilde gözden düşmüştü ancak sonra kendini geliştirdi. EURO 2024'te mükemmel bir performans sergiliyor. Onun bu gelişimi hoşuna gidiyor. Fenerbahçe'nin de tartışmasız en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.