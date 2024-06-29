https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/hollandadan-ferdi-kadiogluya-ovgu-fenerbahcenin-en-iyi-oyuncularindan-biri-1085362866.html

Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu'ya övgü: 'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri'

Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu'ya övgü: 'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri'

Sputnik Türkiye

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekti. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T19:17+0300

2024-06-29T19:17+0300

2024-06-29T19:17+0300

spor

ferdi kadıoğlu

a milli futbol takımı

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

hollanda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085362712_0:2:1312:740_1920x0_80_0_0_8aa39bc6161bbb5f967d5dad8861e68d.png

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekiyor. Hollanda basınından Vincent Schildkamp, Kadıoğlu için "EURO 2024'te mükemmel bir performans sergiliyor. Onun bu gelişimi hoşuna gidiyor. Fenerbahçe'nin de tartışmasız en iyi oyuncularından biri" dedi.ESPN Hollanda'da yayın yapan spor kanalında, EURO 2024'ün en dikkat çeken oyuncularından biri olarak Ferdi Kadıoğlu gösterildi. Programda yorum yapan ünlü gazeteci Jan Joost van Gangelen, Kadıoğlu hakkında, "Gerçekten çok büyük bir futbolcu oldu. Hollanda'dayken çocuk saçları ve sivilceleri olan biriydi, şimdi gerçek bir adam oldu. Çok büyük bir yıldız haline geldi ve çok da hızlı bir oyuncu oldu" şeklinde konuştu.'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından'Programdaki bir diğer yorumcu Vincent Schildkamp ise, "Hollanda'dan ayrıldıktan sonra hızlı bir şekilde gözden düşmüştü ancak sonra kendini geliştirdi. EURO 2024'te mükemmel bir performans sergiliyor. Onun bu gelişimi hoşuna gidiyor. Fenerbahçe'nin de tartışmasız en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/tffden-alti-futbol-kulubune-daha-ulusal-lisans-1085339873.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ferdi kadıoğlu, a milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, hollanda