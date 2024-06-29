https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/tffden-alti-futbol-kulubune-daha-ulusal-lisans-1085339873.html
TFF'den altı futbol kulübüne daha ulusal lisans
TFF'den altı futbol kulübüne daha ulusal lisans
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T00:28+0300
2024-06-29T00:28+0300
2024-06-29T00:56+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff kulüp lisans kurulu
yüksek lisans programları
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü, Çorum FK, Altınordu, Ankara Demirspor, Karaman FK ve Iğdır FK'ye de ulusal lisans verildi.TFF Kulüp Lisans Kurulu daha önce yapılan değerlendirmeler sonucunda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Yılport Samsunspor, Göztepe, İstanbulspor, Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na UEFA lisansı vermişti.Kurul ayrıca Bodrum FK, Manisa FK, Adanaspor ve Bandırmaspor'un ulusal lisans almasını uygun bulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/fifadan-samsunspora-transfer-yasagi-1085165101.html
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TFF'den altı futbol kulübüne daha ulusal lisans
00:28 29.06.2024 (güncellendi: 00:56 29.06.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu.
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü, Çorum FK, Altınordu, Ankara Demirspor, Karaman FK ve Iğdır FK'ye de ulusal lisans verildi.
TFF Kulüp Lisans Kurulu daha önce yapılan değerlendirmeler sonucunda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Yılport Samsunspor, Göztepe, İstanbulspor, Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na UEFA lisansı vermişti.
Kurul ayrıca Bodrum FK, Manisa FK, Adanaspor ve Bandırmaspor'un ulusal lisans almasını uygun bulmuştu.