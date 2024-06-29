https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/tffden-alti-futbol-kulubune-daha-ulusal-lisans-1085339873.html

TFF'den altı futbol kulübüne daha ulusal lisans

TFF'den altı futbol kulübüne daha ulusal lisans

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T00:28+0300

2024-06-29T00:28+0300

2024-06-29T00:56+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff kulüp lisans kurulu

yüksek lisans programları

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü, Çorum FK, Altınordu, Ankara Demirspor, Karaman FK ve Iğdır FK'ye de ulusal lisans verildi.TFF Kulüp Lisans Kurulu daha önce yapılan değerlendirmeler sonucunda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Yılport Samsunspor, Göztepe, İstanbulspor, Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na UEFA lisansı vermişti.Kurul ayrıca Bodrum FK, Manisa FK, Adanaspor ve Bandırmaspor'un ulusal lisans almasını uygun bulmuştu.

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