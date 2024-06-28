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Elektriğe yüzde 38 zam
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Elektriğe yüzde 38 zam
Elektriğe yüzde 38 zam
Sputnik Türkiye
Elektriğe yüzde 38 oranında zam yapıldı. Yeni tarife 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.
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Elektriğe yüzde 38 zam

13:19 28.06.2024 (güncellendi: 13:35 28.06.2024)
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA
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Elektriğe yüzde 38 oranında zam yapıldı. Yeni tarife 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.
EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.
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