https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/chp-genel-baskani-ozel-ayse-ates-ile-tekrar-bir-araya-geldi-1085208284.html

CHP Genel Başkanı Özel, Ayşe Ateş ile tekrar bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özel, Ayşe Ateş ile tekrar bir araya geldi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile duruşma öncesi bir araya geldi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T15:23+0300

2024-06-25T15:23+0300

2024-06-25T15:23+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

ayşe ateş

sinan ateş

ceket

recep tayyip erdoğan

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkez’inde görüştü.Özel ve Ateş’in Genel Merkez'deki üçüncü görüşmesi yarım saat sürdü. Ayşe Ateş görüşmenin ardından bir açıklama yapmadan Genel Merkez'in otoparkından ayrıldı.Görüşmede 'ceket' detayıÖte yandan Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kazandıktan sonra giydiği ekoseli mavi ceketin benzerini giymesi dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putin-ile-gorustu-1085206567.html

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ayşe ateş, sinan ateş, ceket, recep tayyip erdoğan