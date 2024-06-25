https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/chp-genel-baskani-ozel-ayse-ates-ile-tekrar-bir-araya-geldi-1085208284.html
CHP Genel Başkanı Özel, Ayşe Ateş ile tekrar bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özel, Ayşe Ateş ile tekrar bir araya geldi
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile duruşma öncesi bir araya geldi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T15:23+0300
2024-06-25T15:23+0300
2024-06-25T15:23+0300
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
ayşe ateş
sinan ateş
ceket
recep tayyip erdoğan
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkez’inde görüştü.Özel ve Ateş’in Genel Merkez'deki üçüncü görüşmesi yarım saat sürdü. Ayşe Ateş görüşmenin ardından bir açıklama yapmadan Genel Merkez'in otoparkından ayrıldı.Görüşmede 'ceket' detayıÖte yandan Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kazandıktan sonra giydiği ekoseli mavi ceketin benzerini giymesi dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putin-ile-gorustu-1085206567.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ayşe ateş, sinan ateş, ceket, recep tayyip erdoğan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ayşe ateş, sinan ateş, ceket, recep tayyip erdoğan
CHP Genel Başkanı Özel, Ayşe Ateş ile tekrar bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile duruşma öncesi bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkez’inde görüştü.
Özel ve Ateş’in Genel Merkez'deki üçüncü görüşmesi yarım saat sürdü. Ayşe Ateş görüşmenin ardından bir açıklama yapmadan Genel Merkez'in otoparkından ayrıldı.
Öte yandan Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kazandıktan sonra giydiği ekoseli mavi ceketin benzerini giymesi dikkat çekti.