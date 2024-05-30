https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/agrida-bir-kadin-ustsuz-sekilde-yurudu-delirttiniz-lan-beni-1084367392.html

Ağrı'da bir kadın üstsüz şekilde yürüdü: 'Delirttiniz lan beni'

Ağrı'da bir kadın üstsüz şekilde yürüdü: 'Delirttiniz lan beni'

Sputnik Türkiye

Ağrı’da çıplak bir şekilde insanların arasında gezen kadın polisi alarma geçirdi. Kadının, kahvehanede oturan adamların yanına giderek 'Hayatımı aldığınıza... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T23:30+0300

2024-05-30T23:30+0300

2024-05-30T23:32+0300

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kadın

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çıplak halde bulunan S.A. isimli kadın, kalabalığa aldırış etmeden ilçe merkezinde yürümeye başladı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Kahvehanenin önüne giden kadın, kapının önünde oturan kişilere "Hayatımı aldığınıza değdi mi? Delirttiniz lan beni, değdi mi?" diyerek bağırmaya başladı. Daha sonra da yürümeye devam eden kadın yoğun araç trafiğinin olduğu otoyolda yürüyüşünü sürdürdü.Kadının davranışlarını normal bulmayan çevredekiler durumu polisi bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kadının ifadesini almak için şubeye götürdü. Burada ifadesi alınan S.A, insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını, bu yüzden çıplak vaziyette cadde üzerinde gezdiğini ve tedavi olmak istediğini belirtti. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda başlanan tahkikatın ardından, S.A., psikolog ön raporu düzenlenmesi amacıyla hastaneye gönderildi. 1 gece gözlem altında kalan S.A, savcılık işlemleri tamamlanması ardından Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 hafta süre ile gözlem alında kalınması amacıyla Elazığ Fethi Sekin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240206/bagdat-caddesinde-yari-ciplak-yuruyen-fenomen-hapis-cezasi-ile-karsi-karsiya--1080474323.html

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