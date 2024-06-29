https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/bakan-fidan-bosna-ve-hirvatistan-arasindaki-yakin-iliskiler-bolgede-kalici-baris-icin-onem-tasiyor-1085356420.html

Bakan Fidan: Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkiler, bölgede kalıcı barış için önem taşıyor

Bakan Fidan: Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkiler, bölgede kalıcı barış için önem taşıyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Türkiye-Bosna... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T15:43+0300

2024-06-29T15:43+0300

2024-06-29T15:43+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine yönelik sarsılmaz desteğimizi teyit etmek isterim. Bosna'da devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duyduğumuz endişeyi bu toplantıda dile getirdim. Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin, Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.Bakan Fidan konuşmasında toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle bölgemiz ve ötesi için bu önemli dönemde toplantıya ev sahipliği yapan meslektaşım Radman'a teşekkür etmek istiyorum. Yine aynı şekilde meslektaşım, mevkidaşım kardeşim Elmedin Konakoviç'e de toplantıya değerli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Fidan, “Üç ülke arasındaki bağların geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğimizin daha da ileriye götürülmesi amacıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin, Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.'Bosna'da devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duyduğumuz endişeyi dile getirdim'Fidan, "Bugünkü toplantımızda Bosna'daki son siyasi gelişmelerin yanı sıra bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağına ümit ettiğimiz somut projeler de dahil olmak üzere birçok farklı konuyu ele aldık" dediği açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Türkiye ile siyasi ilişkilerimizin giderek gelişmesi ve güçlendirilmesi hepimizi son derece memnun ediyor'Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ise Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'nın 9. sunu gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bir önceki toplantıyı Kasım 2020'de Türkiye'de, Antalya'da gerçekleştirmiştik. Bugün bu üçlü formatın yapıcı bir politik angajman için son derece yararlı olduğuna karar verdik. Karşılıklı güven tesis edilmesi ve ülkelerimiz arasında iş birliğinin arttırılması için bu son derece verimli bir format. Güvenli, istikrarlı ve refah içerisinde bulunan bir Batı Balkan bölgesinin Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifiyle birlikte hepimizin ortak stratejik çıkarına katkıda bulunacağına karar verdik. Aynı zamanda Hırvatistan'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin Bosna Hersek'le katılım müzakerelerini başlatması kararının olumlu olduğunu değerlendirdiğini ifade ettim. Bu pozitif hava ümit ediyoruz ki korunur ve Bosna Hersek'le yapılacak olan hükümetlerararası ilk konsey toplantısı çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı. Bakan Radman, “Halihazırda Sayın Bakan Hakan Fidan'la bu yılın Ocak ayında resmi ziyaretim sırasında çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Hırvatistan'ın Türkiye'nin çok önemli bir Avrupa Birliği ortağı ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak değerlendirdiğini, bir NATO müttefiki olarak gördüğünü ifade ettim. Yine siyasi ilişkilerimizin giderek gelişmesi ve güçlendirilmesi hepimizi son derece memnun ediyor. Son 3 yıldır dinamik, çok verimli bir ilişkiyle devam ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakan Fidan'a Türkiye'nin bizim OECD üyeliği çerçevesindeki katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu konudaki katkıları çok derece önemli olacaktır. Yine çok önemli bazı alanlarda ekonomik iş birliği ve birçok farklı alanda önemli potansiyeller mevcut. Birçok Türk şirketi Hırvatistan'ı yatırım hedefi olarak görüyor ve çekici bir yatırım ülkesi olarak değerlendiriyor. Turizm, küresel enerji ve bankacılık, altyapı, inşaat gibi birçok farklı sektörde Hırvatistan'da önemli projelerde yer alıyorlar” şeklinde konuştu.'Türkiye ile özel ilişkilerimiz var'Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ise “Bu gerçekten doğru zamanda, doğru mesajların verilmesi için son derece önemli bir toplantı. Hırvatistan bizim bin kilometreden fazla sınırımızın bulunduğu, en uzun sınırımızın bulunduğu ülke. Gerçekten çok da önemli bir komşumuz. Radman ve Hırvatistan hükümeti Bosna Hersek'i tarihi süreçte, müzakerelerin başlatılması sürecinde desteklemeye devam etti ve bu Bosna Hersek için son derece önemli. Brüksel'de önemli bir karar aldık. Bu katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum” dedi. Konakoviç, “Türkiye, Bosna Hersek'in gerçekten dost ve kardeş olarak gördüğü bir ülke. Özel ilişkilerimiz var. Geleneksel ve tarihi, köklü ilişkilerimiz var. Her iki ülkeyle de mükemmel seviyede ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bunlar ortak geleceğimiz için son derece önemli” dedi. Yeni fırsatları değerlendirdiklerini belirten Konakoviç, “Daha yakın iş birliği yapabileceğimiz alanları tartışıyoruz. Eğitim, ekonomi, altyapı, enerji, savunma sanayi gibi birçok farklı alanı değerlendiriyoruz ve bu anlamda gerçekten gelişme yönünde önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bu toplantıları hemen hemen her yıl düzenlemeye karar verdik eğer mümkün olursa. Bunun da önümüzdeki yıllarda devam edeceğine inanıyoruz. Bir araya gelmek, bilgi paylaşmak, son derce önemliydi. Bosna Hersek bölgenin istikrarının, bölgenin bir önceliği olduğunu düşünüyor. Sadece dış politika için değil, ama aynı zamanda birçok farklı bağlamda son derece önemli. Meslektaşım Gordan'ın ifade ettiği gibi ilk ziyaretim Hırvatistan, Karadağ ve bu bölgeyeydi. Türkiye'yi yine Avrupa'nın bir parçası olarak, çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Çok önemli komşuluk ilişkilerimiz var. Avrupa Birliği'ne önemli yatırım çalışmalarımız var. Bu da tabi ki toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz için önemli. Ayrıca meslektaşlarıma Srebrenitsa ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'de alınan karar konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sadece herhangi bir kimseyi etkilemeyen, dünyanın geleceğini aslında etkileyen önemli süreçti. Ülkemiz için çok önemli bir süreç gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

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