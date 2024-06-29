Bakan Fidan: Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkiler, bölgede kalıcı barış için önem taşıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:10
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
07:24
4 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:34
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
07:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
08:10
3 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
08:24
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
08:39
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Koray Aydın'ın istifası İyi Parti’deki en önemli kopuşlardan bir tanesi diye değerlendirilebilir'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinema oyuncusu Hülya Duyar ve müzisyen Alisher, kariyerlerini anlattı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Msb orman yangınlarını planlayan teröristlerin peşinde.
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
15:09
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
17:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
18:15
8 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:33
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın 'süper kahramanı': Cüneyt Arkın
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:24
5 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
07:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
07:16
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
07:48
5 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
08:43
3 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
09:27
10 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
10:16
8 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
10:35
2 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
10:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
11:11
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
11:26
3 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
11:42
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
11:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
12:10
10 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
16:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
17:23
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
17:47
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
18:09
5 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
18:21
1 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
20:04
10 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:24
2 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
20:35
5 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
20:51
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:03
39 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/bakan-fidan-bosna-ve-hirvatistan-arasindaki-yakin-iliskiler-bolgede-kalici-baris-icin-onem-tasiyor-1085356420.html
Bakan Fidan: Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkiler, bölgede kalıcı barış için önem taşıyor
Bakan Fidan: Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkiler, bölgede kalıcı barış için önem taşıyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Türkiye-Bosna... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T15:43+0300
2024-06-29T15:43+0300
dünya
türkiye
hakan fidan
hırvatistan
bosna hersek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085356263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_79ea9905bdbf66f98b50e57857a8b7da.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine yönelik sarsılmaz desteğimizi teyit etmek isterim. Bosna'da devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duyduğumuz endişeyi bu toplantıda dile getirdim. Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin, Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.Bakan Fidan konuşmasında toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle bölgemiz ve ötesi için bu önemli dönemde toplantıya ev sahipliği yapan meslektaşım Radman'a teşekkür etmek istiyorum. Yine aynı şekilde meslektaşım, mevkidaşım kardeşim Elmedin Konakoviç'e de toplantıya değerli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Fidan, “Üç ülke arasındaki bağların geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğimizin daha da ileriye götürülmesi amacıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin, Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.'Bosna'da devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duyduğumuz endişeyi dile getirdim'Fidan, "Bugünkü toplantımızda Bosna'daki son siyasi gelişmelerin yanı sıra bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağına ümit ettiğimiz somut projeler de dahil olmak üzere birçok farklı konuyu ele aldık" dediği açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Türkiye ile siyasi ilişkilerimizin giderek gelişmesi ve güçlendirilmesi hepimizi son derece memnun ediyor'Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ise Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'nın 9. sunu gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bir önceki toplantıyı Kasım 2020'de Türkiye'de, Antalya'da gerçekleştirmiştik. Bugün bu üçlü formatın yapıcı bir politik angajman için son derece yararlı olduğuna karar verdik. Karşılıklı güven tesis edilmesi ve ülkelerimiz arasında iş birliğinin arttırılması için bu son derece verimli bir format. Güvenli, istikrarlı ve refah içerisinde bulunan bir Batı Balkan bölgesinin Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifiyle birlikte hepimizin ortak stratejik çıkarına katkıda bulunacağına karar verdik. Aynı zamanda Hırvatistan'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin Bosna Hersek'le katılım müzakerelerini başlatması kararının olumlu olduğunu değerlendirdiğini ifade ettim. Bu pozitif hava ümit ediyoruz ki korunur ve Bosna Hersek'le yapılacak olan hükümetlerararası ilk konsey toplantısı çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı. Bakan Radman, “Halihazırda Sayın Bakan Hakan Fidan'la bu yılın Ocak ayında resmi ziyaretim sırasında çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Hırvatistan'ın Türkiye'nin çok önemli bir Avrupa Birliği ortağı ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak değerlendirdiğini, bir NATO müttefiki olarak gördüğünü ifade ettim. Yine siyasi ilişkilerimizin giderek gelişmesi ve güçlendirilmesi hepimizi son derece memnun ediyor. Son 3 yıldır dinamik, çok verimli bir ilişkiyle devam ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakan Fidan'a Türkiye'nin bizim OECD üyeliği çerçevesindeki katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu konudaki katkıları çok derece önemli olacaktır. Yine çok önemli bazı alanlarda ekonomik iş birliği ve birçok farklı alanda önemli potansiyeller mevcut. Birçok Türk şirketi Hırvatistan'ı yatırım hedefi olarak görüyor ve çekici bir yatırım ülkesi olarak değerlendiriyor. Turizm, küresel enerji ve bankacılık, altyapı, inşaat gibi birçok farklı sektörde Hırvatistan'da önemli projelerde yer alıyorlar” şeklinde konuştu.'Türkiye ile özel ilişkilerimiz var'Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ise “Bu gerçekten doğru zamanda, doğru mesajların verilmesi için son derece önemli bir toplantı. Hırvatistan bizim bin kilometreden fazla sınırımızın bulunduğu, en uzun sınırımızın bulunduğu ülke. Gerçekten çok da önemli bir komşumuz. Radman ve Hırvatistan hükümeti Bosna Hersek'i tarihi süreçte, müzakerelerin başlatılması sürecinde desteklemeye devam etti ve bu Bosna Hersek için son derece önemli. Brüksel'de önemli bir karar aldık. Bu katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum” dedi. Konakoviç, “Türkiye, Bosna Hersek'in gerçekten dost ve kardeş olarak gördüğü bir ülke. Özel ilişkilerimiz var. Geleneksel ve tarihi, köklü ilişkilerimiz var. Her iki ülkeyle de mükemmel seviyede ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bunlar ortak geleceğimiz için son derece önemli” dedi. Yeni fırsatları değerlendirdiklerini belirten Konakoviç, “Daha yakın iş birliği yapabileceğimiz alanları tartışıyoruz. Eğitim, ekonomi, altyapı, enerji, savunma sanayi gibi birçok farklı alanı değerlendiriyoruz ve bu anlamda gerçekten gelişme yönünde önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bu toplantıları hemen hemen her yıl düzenlemeye karar verdik eğer mümkün olursa. Bunun da önümüzdeki yıllarda devam edeceğine inanıyoruz. Bir araya gelmek, bilgi paylaşmak, son derce önemliydi. Bosna Hersek bölgenin istikrarının, bölgenin bir önceliği olduğunu düşünüyor. Sadece dış politika için değil, ama aynı zamanda birçok farklı bağlamda son derece önemli. Meslektaşım Gordan'ın ifade ettiği gibi ilk ziyaretim Hırvatistan, Karadağ ve bu bölgeyeydi. Türkiye'yi yine Avrupa'nın bir parçası olarak, çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Çok önemli komşuluk ilişkilerimiz var. Avrupa Birliği'ne önemli yatırım çalışmalarımız var. Bu da tabi ki toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz için önemli. Ayrıca meslektaşlarıma Srebrenitsa ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'de alınan karar konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sadece herhangi bir kimseyi etkilemeyen, dünyanın geleceğini aslında etkileyen önemli süreçti. Ülkemiz için çok önemli bir süreç gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/bakan-fidan-arnavutluk-disisleri-bakani-hasani-ile-gorustu-1085348413.html
hırvatistan
bosna hersek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085356263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edca819f115c1872db2c32cc8781472a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, hakan fidan, hırvatistan, bosna hersek
türkiye, hakan fidan, hırvatistan, bosna hersek

Bakan Fidan: Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkiler, bölgede kalıcı barış için önem taşıyor

15:43 29.06.2024
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman (solda) ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic (sağda) ile Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrindeki otelde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman (solda) ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic (sağda) ile Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrindeki otelde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine yönelik sarsılmaz desteğimizi teyit etmek isterim. Bosna'da devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duyduğumuz endişeyi bu toplantıda dile getirdim. Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin, Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.
Bakan Fidan konuşmasında toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle bölgemiz ve ötesi için bu önemli dönemde toplantıya ev sahipliği yapan meslektaşım Radman'a teşekkür etmek istiyorum. Yine aynı şekilde meslektaşım, mevkidaşım kardeşim Elmedin Konakoviç'e de toplantıya değerli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Fidan, “Üç ülke arasındaki bağların geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğimizin daha da ileriye götürülmesi amacıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin, Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

'Bosna'da devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duyduğumuz endişeyi dile getirdim'

Fidan, "Bugünkü toplantımızda Bosna'daki son siyasi gelişmelerin yanı sıra bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağına ümit ettiğimiz somut projeler de dahil olmak üzere birçok farklı konuyu ele aldık" dediği açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bizim tutumumuz, Bosna'da ve bölgedeki tüm taraflarca son derece iyi bilinmektedir. Bir kez daha Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine yönelik sarsılmaz desteğimizi teyit etmek isterim. Bosna'da devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duyduğumuz endişeyi de bu toplantıda dile getirdim. İlerleyebilmemiz için uzlaşı ortamının oluşturulmasının önemli olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu. Bosna Hersek ve Hırvatistan'da bağlantı ve altyapı projeleri konusuna da değindiklerini belirten Fidan, “Gerçekten son derece verimli fikir alışverişlerinde bulunduk. Türkiye olarak bu toplantıları daha düzenli şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Bölgesel olarak meselelere sahip çıkmak ve iş birliğini geliştirmek için bunun önemli bir format olduğuna inanıyoruz.

'Türkiye ile siyasi ilişkilerimizin giderek gelişmesi ve güçlendirilmesi hepimizi son derece memnun ediyor'

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ise Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'nın 9. sunu gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bir önceki toplantıyı Kasım 2020'de Türkiye'de, Antalya'da gerçekleştirmiştik. Bugün bu üçlü formatın yapıcı bir politik angajman için son derece yararlı olduğuna karar verdik. Karşılıklı güven tesis edilmesi ve ülkelerimiz arasında iş birliğinin arttırılması için bu son derece verimli bir format. Güvenli, istikrarlı ve refah içerisinde bulunan bir Batı Balkan bölgesinin Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifiyle birlikte hepimizin ortak stratejik çıkarına katkıda bulunacağına karar verdik. Aynı zamanda Hırvatistan'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin Bosna Hersek'le katılım müzakerelerini başlatması kararının olumlu olduğunu değerlendirdiğini ifade ettim. Bu pozitif hava ümit ediyoruz ki korunur ve Bosna Hersek'le yapılacak olan hükümetlerararası ilk konsey toplantısı çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı. Bakan Radman, “Halihazırda Sayın Bakan Hakan Fidan'la bu yılın Ocak ayında resmi ziyaretim sırasında çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Hırvatistan'ın Türkiye'nin çok önemli bir Avrupa Birliği ortağı ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak değerlendirdiğini, bir NATO müttefiki olarak gördüğünü ifade ettim. Yine siyasi ilişkilerimizin giderek gelişmesi ve güçlendirilmesi hepimizi son derece memnun ediyor. Son 3 yıldır dinamik, çok verimli bir ilişkiyle devam ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakan Fidan'a Türkiye'nin bizim OECD üyeliği çerçevesindeki katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu konudaki katkıları çok derece önemli olacaktır. Yine çok önemli bazı alanlarda ekonomik iş birliği ve birçok farklı alanda önemli potansiyeller mevcut. Birçok Türk şirketi Hırvatistan'ı yatırım hedefi olarak görüyor ve çekici bir yatırım ülkesi olarak değerlendiriyor. Turizm, küresel enerji ve bankacılık, altyapı, inşaat gibi birçok farklı sektörde Hırvatistan'da önemli projelerde yer alıyorlar” şeklinde konuştu.

'Türkiye ile özel ilişkilerimiz var'

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ise “Bu gerçekten doğru zamanda, doğru mesajların verilmesi için son derece önemli bir toplantı. Hırvatistan bizim bin kilometreden fazla sınırımızın bulunduğu, en uzun sınırımızın bulunduğu ülke. Gerçekten çok da önemli bir komşumuz. Radman ve Hırvatistan hükümeti Bosna Hersek'i tarihi süreçte, müzakerelerin başlatılması sürecinde desteklemeye devam etti ve bu Bosna Hersek için son derece önemli. Brüksel'de önemli bir karar aldık. Bu katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum” dedi. Konakoviç, “Türkiye, Bosna Hersek'in gerçekten dost ve kardeş olarak gördüğü bir ülke. Özel ilişkilerimiz var. Geleneksel ve tarihi, köklü ilişkilerimiz var. Her iki ülkeyle de mükemmel seviyede ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bunlar ortak geleceğimiz için son derece önemli” dedi. Yeni fırsatları değerlendirdiklerini belirten Konakoviç, “Daha yakın iş birliği yapabileceğimiz alanları tartışıyoruz. Eğitim, ekonomi, altyapı, enerji, savunma sanayi gibi birçok farklı alanı değerlendiriyoruz ve bu anlamda gerçekten gelişme yönünde önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bu toplantıları hemen hemen her yıl düzenlemeye karar verdik eğer mümkün olursa. Bunun da önümüzdeki yıllarda devam edeceğine inanıyoruz. Bir araya gelmek, bilgi paylaşmak, son derce önemliydi. Bosna Hersek bölgenin istikrarının, bölgenin bir önceliği olduğunu düşünüyor. Sadece dış politika için değil, ama aynı zamanda birçok farklı bağlamda son derece önemli. Meslektaşım Gordan'ın ifade ettiği gibi ilk ziyaretim Hırvatistan, Karadağ ve bu bölgeyeydi. Türkiye'yi yine Avrupa'nın bir parçası olarak, çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Çok önemli komşuluk ilişkilerimiz var. Avrupa Birliği'ne önemli yatırım çalışmalarımız var. Bu da tabi ki toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz için önemli. Ayrıca meslektaşlarıma Srebrenitsa ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'de alınan karar konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sadece herhangi bir kimseyi etkilemeyen, dünyanın geleceğini aslında etkileyen önemli süreçti. Ülkemiz için çok önemli bir süreç gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı için geldiği Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
POLİTİKA
Bakan Fidan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Hasani ile görüştü
13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала