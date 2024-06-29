https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/bakan-fidan-arnavutluk-disisleri-bakani-hasani-ile-gorustu-1085348413.html

Bakan Fidan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Hasani ile görüştü

Bakan Fidan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Hasani ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı için geldiği Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde Arnavutluk... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T13:04+0300

2024-06-29T13:04+0300

2024-06-29T13:04+0300

politika

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hırvatistan'ın Dubrovnik kentine geldi. Bakan Fidan, toplantı marjında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile görüşme gerçekleştirdi.Toplantının gündemiÜç ülke arasında 2010 yılında tesis edilen söz konusu istişare mekanizması çerçevesinde bugüne kadar Dışişleri Bakanları düzeyinde 8 toplantı gerçekleştirildi. Son toplantıya Türkiye, 6 Kasım 2020 tarihinde Antalya’da ev sahipliği yaptı. Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması’nın Dubrovnik’te gerçekleştirilecek 9. toplantısında Bosna Hersek’te barış ve istikrarın muhafazası ile vuku bulan güncel gelişmeler ve üç ülke arasında iş birliğinin her alanda artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantı vesilesiyle etkileri Balkanlar’da da hissedilen Ukrayna meselesi ve Gazze’de devam eden insani kriz çerçevesinde yaşanan son gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/hakan-fidan-moskovada-sergey-soyguyla-gorustu-1084691265.html

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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, arnavutluk, bosna hersek, hırvatistan