https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/hakan-fidan-moskovada-sergey-soyguyla-gorustu-1084691265.html

Hakan Fidan, Moskova'da Sergey Şoygu'yla görüştü

Hakan Fidan, Moskova'da Sergey Şoygu'yla görüştü

Sputnik Türkiye

BRICS grubunun dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılarına katılmak üzere Rusya'ya giden Bakan Fidan ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T16:11+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Oturumu'na katılmak üzere gittiği Rusya'da Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yla bir araya geldi.Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.Şoygu: Güvenlik konseyleri arasındaki temasları sıklaştırmaya hazırızRusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Şoygu, iki ülkenin Rusya Güvenlik Konseyi ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) nezdindeki temasları sıklaştırmaya hazır olduklarını dile getirdi.Şoygu, 2024'ün 3. çeyreğinde Moskova veya Ankara'da Rusya ve Türkiye arasında güvenlik konularının ele alınacağı tam teşekküllü istişareler yapılmasını önerdi.Taraflar ikili ve çok uluslu formatlarda güvenlik işbirliğini ele alırken Şoygu ve Fidan, bölgesel ve uluslararası güvenliğin pekiştirilmesi de dahil Rus-Türk stratejik ortaklığını geliştirme niyetinde olduklarını teyit etti.Dönem başkanı Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün başladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yarın yapılacak BRICS+ Oturumu'na katılacak ve diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/hakan-fidanin-da-katildigi-brics-toplantilari-rusyada-basladi-lavrovdan-odeme-platformu-mesaji-1084683158.html

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