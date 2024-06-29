https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/amerikalilarin-yarisindan-fazlasi-bidenin-baskanlik-yarisindan-cekilmesi-gerektigini-dusunuyor-1085344968.html

Amerikalıların yarısından fazlası Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünüyor

Amerikalıların yarısından fazlası Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünüyor

Sputnik Türkiye

ABD’de Kasımda yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Demokrat Parti'nin adayı Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Trump arasında yapılan ilk televizyon tartışmasının... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T10:27+0300

2024-06-29T10:27+0300

2024-06-29T10:25+0300

dünya

abd

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gretchen whitmer

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Morning Consult tarafından gerçekleştirilen ve Axios portalı tarafından yayınlanan ankete göre, ABD’li seçmenlerin yüzde 60’ı, Perşembe günkü canlı yayın tartışmasında sergilediği zayıf performansın ardından Başkan Joe Biden'ın Demokratların adayı olarak “kesinlikle” veya “muhtemelen” adaylık yerini başkasına devretmesi gerektiğine inanıyor.Canlı yayın tartışmasını izleyenlerin yüzde 57’si, Cumhuriyetçilerin adayı olan eski başkan Donald Trump’ın rakibi Biden’dan daha iyi performans sergilediğine inanıyor. Demokrat seçmenlerin yüzde 19, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 93’ü ve bağımsız seçmenlerin yüzde 60’ı bu görüşe sahip.ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.Washington Post’tan 10 alternatif isimBiden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken Washington Post gazetesi, başkanlık yarışında Biden’ın yerine geçecek aday için 10 alternatif isim açıkladı.Yazıda, parti içindeki en etkili seslerin, medyanın başkanın sorunlarını abarttığına inandığı, ama Trump’la yaptığı televizyon tartışması sırasındaki “tutarsız ve neredeyse herkesin eleştirdiği konuşmanın” ardından görüşünü değiştirerek alternatif aday konusunu değerlendirmeye başladığı ifade edildi.Gazete, Biden’in yerine geçebilecek 10 alternatif adayı sıraladı. Listenin başında Başkan Yardımcısı Kamala Harris yer aldı. Harris’in gönüllü olarak istifa etmesi durumunda başkanlık yarışına girebileceği kaydedildi.İkinci sırada, “gerçek alternatif ve kağıt üzerinde neredeyse mükemmel” olarak nitelendirilen Michigan Valisi Gretchen Whitmer gösterildi. “Trump’a mesaj iletmede yetersiz olan Biden’ın tam tersi” olarak gösterilen ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg üçüncü basamakta yer aldı.Washington Post’un görüşüne göre, “Amerika’nın en popüler First Lady’si” Michelle Obama, başkanlık yarışında Demokratları temsil etmek için en iyi alternatif, ama “seçilmeye hiç ilgi duymuyor”.Listeye ayrıca Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Colorado Valisi Jared Polis, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kentucky Valisi Andy Beshear, Senatör Raphael Warnock ve Senatör Amy Klobuchar de dahil edildi.Daha önce ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın yayın kurulu, televizyon tartışmasındaki başarısız performansın ardından Biden’a seçim yarışından çekilme ve kampanya son verme çağrısında bulunmuştu. Yayın kuruluna göre, Biden’ın şu anda topluma yapabileceği en büyük iyilik, adaylıktan çekildiğini açıklamak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/trump-sorun-bidenin-yasi-degil-yetersizligi-1085342407.html

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