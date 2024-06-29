Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 8 bin 547 koruyucu ailemiz çocuklarımızın umutlarını yeşertiyor

"Her çocuk sevgi dolu bir yuvada yaşamayı hak ediyor. Onların hayallerini, umutlarını yeşertmek ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak hepimizin görevi. Ben milletimizin bu duyarlılığı paylaştığına inanıyorum. Herkesi bir çocuğun hayatını tümden değiştirecek bir dokunuşla koruyucu aile olmaya davet ediyorum.

Çocukların eğitim, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için koruyucu ailelerimize çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre aylık ortalama 8 bin 515 lira destek sağlıyoruz. Buna ek olarak koruyucu aile yanındaki çocuklardan bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav – kayıt ve servis ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderlerini Bakanlık olarak karşılıyoruz.