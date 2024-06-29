https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/afyonkarahisarda-yolcu-otobusu-ile-tir-carpisti-14-kisi-yaralandi-1085345524.html
Afyonkarahisar'da yolcu otobüs ile tır çarpıştı: 14 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüs ile tır çarpıştı: 14 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün karpuz yüklü tırla çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T09:52+0300
2024-06-29T09:52+0300
2024-06-29T09:53+0300
türkiye
afyonkarahisar
yolcu otobüsü
otobüs
tır şöförü
yaralı
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M.A. idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde S.C.T. yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı tır ile çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü M.A ile otobüsteki 13 yolcu Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/epdk-elektrikte-asgari-ve-azami-fiyat-limitleri-belirledi-1085344845.html
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afyonkarahisar, yolcu otobüsü, otobüs, tır şöförü, yaralı
afyonkarahisar, yolcu otobüsü, otobüs, tır şöförü, yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüs ile tır çarpıştı: 14 kişi yaralandı
09:52 29.06.2024 (güncellendi: 09:53 29.06.2024)
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün karpuz yüklü tırla çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde S.C.T. yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.A ile otobüsteki 13 yolcu Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.