https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/afyonkarahisarda-yolcu-otobusu-ile-tir-carpisti-14-kisi-yaralandi-1085345524.html

Afyonkarahisar'da yolcu otobüs ile tır çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüs ile tır çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün karpuz yüklü tırla çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T09:52+0300

2024-06-29T09:52+0300

2024-06-29T09:53+0300

türkiye

afyonkarahisar

yolcu otobüsü

otobüs

tır şöförü

yaralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085345367_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a81f491a97201a7af27f3dcaa6b7627c.jpg

M.A. idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde S.C.T. yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı tır ile çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü M.A ile otobüsteki 13 yolcu Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/epdk-elektrikte-asgari-ve-azami-fiyat-limitleri-belirledi-1085344845.html

türkiye

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afyonkarahisar, yolcu otobüsü, otobüs, tır şöförü, yaralı