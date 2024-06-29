https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ab-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-kapsamina-belarusu-da-dahil-etti-1085349743.html
AB, Rusya’ya yönelik yaptırımların kapsamına Belarus’u da dahil etti
AB, Rusya’ya yönelik yaptırımların kapsamına Belarus’u da dahil etti
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Belarus’a yönelik yeni yaptırım paketini kabul etti. Yeni paket, halihazırda Rusya’ya yönelik uygulanmakta olan bazı kısıtlamaları... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T13:52+0300
2024-06-29T13:52+0300
2024-06-29T13:49+0300
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belarus
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ab konseyi
yaptırım
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rusya
sergey aleynik
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AB Konseyi’nin açıklamasında, “Konsey bugün Belarus ekonomisine yönelik kısıtlayıcı tedbirleri kabul etti. <...> Bu kapsamlı tedbirler, halihazırda Rusya’ya yönelik uygulanmakta olan bir dizi kısıtlayıcı tedbiri genişletmeyi amaçlıyor” ifadesine yer verildi.Paket, Belarus’tan AB’ye altın, elmas, helyum, kömür, mineral ürünler ve ham petrol ithalatını yasaklıyor. Ayrıca çift kullanımlı mal ve teknolojilerin Belarus üzerinden transite de son veriliyor.Belarus’ta kayıtlı römork ve yarı römorklar da dahil karayoluyla mal taşımacılığı da yaptırım kapsamına dahil edildi.Daha önce Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüşmenin ardından, Minsk ve Mosova’nın Batı’nın yaptırımlarına asimetrik karşılık vereceğini dile getirmişti.AB Konseyi, 24 Haziran 2024 tarihinde AB liderlerinin Lüksemburg’daki toplantıda Rusya’ya yönelik 14. yaptırım paketine onay verdiğini duyurmuştu.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X paylaşımında, yeni yaptırım paketinin Rusya’yı kilit teknolojilere erişimden ve enerji gelirlerinden daha fazla mahrum bırakacağını ve gölge filosu ile yurtdışındaki gölge bankacılık ağını etkileyeceğini yazmıştı.AB, Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik 13 yaptırım paketi uygulamaya koymuştu. Yaptırım listesine şu ana kadar toplamda bin 725 kişi ve 420 şirketi dahil edilmişti. AB vatandaşları ve şirketlerinin yaptırım listelerinde yer alan kişilere fon sağlamaları, ‘kara liste’deki kişilere de AB’ye girişi veya transit olarak AB topraklarından geçişi de yasaklanmıştı.Rusya, eşi benzeri görülmemiş yaptırım baskısının üstesinden başarılı bir şekilde geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı’nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul edecek kadar cesur olmadığını dile getirmişti. Batı ülkelerinde de yaptırımların etkili olmadığı yönünde görüşler dile getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusyadan-abnin-81-basin-kurulusuna-misilleme-yaptirimi-1085207652.html
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belarus, avrupa birliği, ab konseyi, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, sergey aleynik
belarus, avrupa birliği, ab konseyi, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, sergey aleynik
AB, Rusya’ya yönelik yaptırımların kapsamına Belarus’u da dahil etti
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Belarus’a yönelik yeni yaptırım paketini kabul etti. Yeni paket, halihazırda Rusya’ya yönelik uygulanmakta olan bazı kısıtlamaları da içeriyor.
AB Konseyi’nin açıklamasında, “Konsey bugün Belarus ekonomisine yönelik kısıtlayıcı tedbirleri kabul etti. <...> Bu kapsamlı tedbirler, halihazırda Rusya’ya yönelik uygulanmakta olan bir dizi kısıtlayıcı tedbiri genişletmeyi amaçlıyor” ifadesine yer verildi.
Paket, Belarus’tan AB’ye altın, elmas, helyum, kömür, mineral ürünler ve ham petrol ithalatını yasaklıyor. Ayrıca çift kullanımlı mal ve teknolojilerin Belarus üzerinden transite de son veriliyor.
Belarus’ta kayıtlı römork ve yarı römorklar da dahil karayoluyla mal taşımacılığı da yaptırım kapsamına dahil edildi.
Daha önce Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüşmenin ardından, Minsk ve Mosova’nın Batı’nın yaptırımlarına asimetrik karşılık vereceğini dile getirmişti.
AB Konseyi, 24 Haziran 2024 tarihinde AB liderlerinin Lüksemburg’daki toplantıda Rusya’ya yönelik 14. yaptırım paketine onay verdiğini duyurmuştu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X paylaşımında, yeni yaptırım paketinin Rusya’yı kilit teknolojilere erişimden ve enerji gelirlerinden daha fazla mahrum bırakacağını ve gölge filosu ile yurtdışındaki gölge bankacılık ağını etkileyeceğini yazmıştı.
AB, Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik 13 yaptırım paketi uygulamaya koymuştu. Yaptırım listesine şu ana kadar toplamda bin 725 kişi ve 420 şirketi dahil edilmişti. AB vatandaşları ve şirketlerinin yaptırım listelerinde yer alan kişilere fon sağlamaları, ‘kara liste’deki kişilere de AB’ye girişi veya transit olarak AB topraklarından geçişi de yasaklanmıştı.
Rusya, eşi benzeri görülmemiş yaptırım baskısının üstesinden başarılı bir şekilde geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı’nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul edecek kadar cesur olmadığını dile getirmişti. Batı ülkelerinde de yaptırımların etkili olmadığı yönünde görüşler dile getiriliyor.