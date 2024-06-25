https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusyadan-abnin-81-basin-kurulusuna-misilleme-yaptirimi-1085207652.html

Rusya'dan AB'nin 81 basın kuruluşuna misilleme yaptırımı

Rusya'dan AB'nin 81 basın kuruluşuna misilleme yaptırımı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) bazı Rus basın kuruluşlarına yönelik yaptırımları nedeniyle AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T15:11+0300

2024-06-25T15:11+0300

2024-06-25T15:11+0300

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misilleme

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basın

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin 17 Mayıs'ta RİA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta'ya yaptırım kararı aldığı anımsatılırken, mütekabiliyet gereği Rusya'nın da AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kuruluşların Rusya'nın "özel askeri operasyonu" hakkında sistematik bir şekilde yanlış bilgi yaydıkları vurgulandı.Rusya'nın, AB'deki Rus gazetecilere yönelik temelsiz ve siyasi zorbalıkların karşılıksız kalmayacağına yönelik uyarılarda bulunduğu kaydedildiği açıklamada, "Bu gelişmenin sorumluluğu yalnızca AB liderliğine ve bu kararı destekleyen blok ülkelerine aittir. Rus medyasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması durumunda Rus tarafı, söz konusu medya kuruluşlarına ilişkin kararını da yeniden gözden geçirecek" ifadeleri kullanıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, yaptırım uygulanacak basın kuruluşları arasında Agence France Presse (AFP), Alman Der Spiegel, Zeit ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, El Mundo, Fransız El País ve Le Monde, İtalyan La Stampa ve La Repubblica, RAI, Belsat ve Politico bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abnin-14-yaptirim-paketi-avrupadaki-medya-ve-siyasi-partilere-rusyadan-para-almalari-yasakladi-1085159836.html

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