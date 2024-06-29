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300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: İzmir'deki 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme
300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: İzmir'deki 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme
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İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden milyonlarca lira para topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'de bir banka şube müdürü için de gözaltı kararı verilen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, özel bir bankanın Bornova şubesi, Karşıyaka'daki döviz bürosu ve şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün odasındaki bilgisayarında ve evrakta incelemede bulundu. Banka şubesinin güvenlik kameralarının kopyası alındı.Polis, aynı banka şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A'yı da soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Bir şüpheli adliyedeDün yakalanan döviz bürosu sahibi S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelinin ifadesinde, bankanın şube müdürü H. Ö'nün parayı kendisine hesap üzerinden gönderdiğini, kendisinin de parayı altına çevirip kuryeyle banka müdürüne gönderdiğini söylediği belirtildi.Olaylarla ilgisi olmadığını savunan şüphelinin suçsuz olduğunu söylediği kaydedildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Banka şube müdürü psikiyatri servisine sevkini istediBanka müdürü H.Ö. geçen gün akşam saatlerinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti.Aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye başvuran şüpheli banka şube müdürü H. Ö'nün, hastanede kendini öldüreceğini söyleyerek psikiyatri servisine sevk edilmek istediği ifade edildi.Yemek yemeyi reddettiği belirtilen ve psikiyatri servisine alınan H. Ö. ile ilgili doktorların değerlendirmesinin sonucunun beklendiği, polis ekiplerinin de hastanede olduğu vurgulandı.Öte yandan, H. Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konuldu.Ne olmuştu?İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü H. Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatmış, 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, döviz bürosu sahibi S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde dün yakalamıştı.H. Ö'nün ise aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvurduğu belirtilmişti.Yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği iddia edilmişti.H. Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edilmişti. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bir-secil-erzan-vakasi-daha-denizbank-muduru-kulup-yoneticilerini-200-milyon-lira-dolandirdi-1085302894.html
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denizbank bornova şube müdürü, h.ö. gözaltı kararı, yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık, izmir dolandırıcılık olayı, 300 milyon lira dolandırıcılık, banka çalışanları gözaltında, h.ö. intihar girişimi, psikiyatri servisi, yemek yemeyi reddetmek, seçil erzan vakası, karşıyaka spor kulübü, basketbol altyapı şube başkanı, döviz bürosu sahibi s.ç., karşıyaka döviz bürosu, mali suçlar, siber suçlar, banka ve döviz bürosu aramaları, dijital materyallere el koyma, e.y. ve a.a. gözaltında, izmir şehir hastanesi, intihara teşebbüs, polis soruşturması, yüksek kar vaadi, banka müdürü dolandırıcılık, dolandırıcılık soruşturması, mali suçlarla mücadele, izmir mali suçlar, banka dolandırıcılığı, futbol dünyası dolandırıcılığı, yüksek kar vaadiyle para toplama, banka müdürü tutuklama, dijital materyal incelemesi, izmir'de dolandırıcılık, intihar girişimi hastane, döviz bürosu dolandırıcılık, banka şube arama, şube müdürü intihar, karşıyaka'da dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı soruşturması
denizbank bornova şube müdürü, h.ö. gözaltı kararı, yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık, izmir dolandırıcılık olayı, 300 milyon lira dolandırıcılık, banka çalışanları gözaltında, h.ö. intihar girişimi, psikiyatri servisi, yemek yemeyi reddetmek, seçil erzan vakası, karşıyaka spor kulübü, basketbol altyapı şube başkanı, döviz bürosu sahibi s.ç., karşıyaka döviz bürosu, mali suçlar, siber suçlar, banka ve döviz bürosu aramaları, dijital materyallere el koyma, e.y. ve a.a. gözaltında, izmir şehir hastanesi, intihara teşebbüs, polis soruşturması, yüksek kar vaadi, banka müdürü dolandırıcılık, dolandırıcılık soruşturması, mali suçlarla mücadele, izmir mali suçlar, banka dolandırıcılığı, futbol dünyası dolandırıcılığı, yüksek kar vaadiyle para toplama, banka müdürü tutuklama, dijital materyal incelemesi, izmir'de dolandırıcılık, intihar girişimi hastane, döviz bürosu dolandırıcılık, banka şube arama, şube müdürü intihar, karşıyaka'da dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı soruşturması

300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: İzmir'deki 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme

01:02 29.06.2024 (güncellendi: 01:04 29.06.2024)
© İHAİzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
© İHA
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İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden milyonlarca lira para topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, banka çalışanlarından bazı isimler de gözaltına alındı. İntihar girişiminde bulunan ve hastaneye yatırılan H.Ö.'nün psikiyatri servisine sevk edildiği belirtildi.
İzmir'de bir banka şube müdürü için de gözaltı kararı verilen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, özel bir bankanın Bornova şubesi, Karşıyaka'daki döviz bürosu ve şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.
Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün odasındaki bilgisayarında ve evrakta incelemede bulundu. Banka şubesinin güvenlik kameralarının kopyası alındı.
Polis, aynı banka şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A'yı da soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Bir şüpheli adliyede

Dün yakalanan döviz bürosu sahibi S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelinin ifadesinde, bankanın şube müdürü H. Ö'nün parayı kendisine hesap üzerinden gönderdiğini, kendisinin de parayı altına çevirip kuryeyle banka müdürüne gönderdiğini söylediği belirtildi.
Olaylarla ilgisi olmadığını savunan şüphelinin suçsuz olduğunu söylediği kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Banka şube müdürü psikiyatri servisine sevkini istedi

Banka müdürü H.Ö. geçen gün akşam saatlerinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti.
Aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye başvuran şüpheli banka şube müdürü H. Ö'nün, hastanede kendini öldüreceğini söyleyerek psikiyatri servisine sevk edilmek istediği ifade edildi.
Yemek yemeyi reddettiği belirtilen ve psikiyatri servisine alınan H. Ö. ile ilgili doktorların değerlendirmesinin sonucunun beklendiği, polis ekiplerinin de hastanede olduğu vurgulandı.
Öte yandan, H. Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü H. Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatmış, 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, döviz bürosu sahibi S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde dün yakalamıştı.
H. Ö'nün ise aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvurduğu belirtilmişti.
Yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği iddia edilmişti.
H. Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edilmişti. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.
İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
TÜRKİYE
Bir Seçil Erzan vakası daha: Denizbank müdürü, kulüp yöneticilerini 200 milyon lira dolandırdı
27 Haziran , 20:51
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