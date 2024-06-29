https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/300-milyon-liralik-dolandiricilik-iddiasi-izmirdeki-yeni-secil-erzan-vakasinda-gelisme-1085340006.html

300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: İzmir'deki 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme

300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: İzmir'deki 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme

Sputnik Türkiye

İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden milyonlarca lira para topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T01:02+0300

2024-06-29T01:02+0300

2024-06-29T01:04+0300

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İzmir'de bir banka şube müdürü için de gözaltı kararı verilen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, özel bir bankanın Bornova şubesi, Karşıyaka'daki döviz bürosu ve şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün odasındaki bilgisayarında ve evrakta incelemede bulundu. Banka şubesinin güvenlik kameralarının kopyası alındı.Polis, aynı banka şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A'yı da soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Bir şüpheli adliyedeDün yakalanan döviz bürosu sahibi S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelinin ifadesinde, bankanın şube müdürü H. Ö'nün parayı kendisine hesap üzerinden gönderdiğini, kendisinin de parayı altına çevirip kuryeyle banka müdürüne gönderdiğini söylediği belirtildi.Olaylarla ilgisi olmadığını savunan şüphelinin suçsuz olduğunu söylediği kaydedildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Banka şube müdürü psikiyatri servisine sevkini istediBanka müdürü H.Ö. geçen gün akşam saatlerinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti.Aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye başvuran şüpheli banka şube müdürü H. Ö'nün, hastanede kendini öldüreceğini söyleyerek psikiyatri servisine sevk edilmek istediği ifade edildi.Yemek yemeyi reddettiği belirtilen ve psikiyatri servisine alınan H. Ö. ile ilgili doktorların değerlendirmesinin sonucunun beklendiği, polis ekiplerinin de hastanede olduğu vurgulandı.Öte yandan, H. Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konuldu.Ne olmuştu?İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü H. Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatmış, 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, döviz bürosu sahibi S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde dün yakalamıştı.H. Ö'nün ise aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvurduğu belirtilmişti.Yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği iddia edilmişti.H. Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edilmişti. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bir-secil-erzan-vakasi-daha-denizbank-muduru-kulup-yoneticilerini-200-milyon-lira-dolandirdi-1085302894.html

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