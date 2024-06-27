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Bir Seçil Erzan vakası daha: Denizbank müdürü, kulüp yöneticilerini 200 milyon lira dolandırdı
Bir Seçil Erzan vakası daha: Denizbank müdürü, kulüp yöneticilerini 200 milyon lira dolandırdı
Sputnik Türkiye
İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T20:51+0300
2024-06-27T21:11+0300
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seçil erzan
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denizbank
banka
banka dolandırıcılığı
dolandırıcılık
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
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Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı.Denizbank İzmir Bornova şubesinin müdürü, aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç.. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma yürütürken, banka yönetiminin şubeye müfettiş gönderdiği ve şubenin geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.200 milyon lira toplanmışÖte yandan, Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 200 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. İzmir'de özel bir bankanın şube müdürü ile bir döviz bürosu sahibi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.İfadeler alınıyorİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü H. Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verdi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka şubesinde incelemede bulundu. Karşıyaka Spor Kulübünde basketbol altyapı başkanı da olduğu öğrenilen H.Ö'nün aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, S.Ç'nin de yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. H. Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edildi. Döviz bürosu sahibinin gözaltına alındığı, H.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.Karşıyaka Spor Kulübü’nden açıklamaKarşıyaka Spor Kulübü, yerel ve ulusal basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı.Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, haberlerle kulübün töhmet altında bırakılmak istendiği savunuldu. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/secil-erzan-ile-dilan-polattan-ayni-kogusta-kalma-talebi-dertlerini-paylasiyorlar-1085151650.html
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denizbank bornova şube müdürü, h.ö., karşıyaka spor kulübü, basketbol altyapı başkanlığı, yüksek kar vaadi suçlaması, gözaltı kararı, masak incelemesi, futbol dünyası dolandırıcılık, seçil erzan vakası, izmir, toplamış para, döviz bürosu işleten s.ç., mali suçlarla mücadele kurulu (masak), izmir mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü, banka müfettişleri, şube kapatma, 300 milyon lira, para toplama, mağdurlar, soruşturma, bayraklı şehir hastanesi, tedavi, gözaltına alma, denizbank bornova şube, h.ö., karşıyaka spor kulübü, basketbol altyapı başkanlığı, yüksek kar vaadi, finansal dolandırıcılık suçlaması, gözaltı, masak incelemesi, seçil erzan benzeri olay, izmir futbol dolandırıcılığı, döviz bürosu sahibi s.ç., mali suçlarla mücadele kurulu, izmir mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü, banka müfettiş görevlendirmesi, şube kapanması, 300 milyon lira para toplama, mağdurların ifadeleri, soruşturma derinleştirme, bayraklı şehir hastanesi tedavi, gözaltına alma kararı.
denizbank bornova şube müdürü, h.ö., karşıyaka spor kulübü, basketbol altyapı başkanlığı, yüksek kar vaadi suçlaması, gözaltı kararı, masak incelemesi, futbol dünyası dolandırıcılık, seçil erzan vakası, izmir, toplamış para, döviz bürosu işleten s.ç., mali suçlarla mücadele kurulu (masak), izmir mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü, banka müfettişleri, şube kapatma, 300 milyon lira, para toplama, mağdurlar, soruşturma, bayraklı şehir hastanesi, tedavi, gözaltına alma, denizbank bornova şube, h.ö., karşıyaka spor kulübü, basketbol altyapı başkanlığı, yüksek kar vaadi, finansal dolandırıcılık suçlaması, gözaltı, masak incelemesi, seçil erzan benzeri olay, izmir futbol dolandırıcılığı, döviz bürosu sahibi s.ç., mali suçlarla mücadele kurulu, izmir mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü, banka müfettiş görevlendirmesi, şube kapanması, 300 milyon lira para toplama, mağdurların ifadeleri, soruşturma derinleştirme, bayraklı şehir hastanesi tedavi, gözaltına alma kararı.

Bir Seçil Erzan vakası daha: Denizbank müdürü, kulüp yöneticilerini 200 milyon lira dolandırdı

20:51 27.06.2024 (güncellendi: 21:11 27.06.2024)
© İHAİzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© İHA
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İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 200 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatıldı.
Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı.
Denizbank İzmir Bornova şubesinin müdürü, aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.
Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç.. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma yürütürken, banka yönetiminin şubeye müfettiş gönderdiği ve şubenin geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

200 milyon lira toplanmış

Öte yandan, Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.
Yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 200 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü.
İzmir'de özel bir bankanın şube müdürü ile bir döviz bürosu sahibi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İfadeler alınıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü H. Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka şubesinde incelemede bulundu.
Karşıyaka Spor Kulübünde basketbol altyapı başkanı da olduğu öğrenilen H.Ö'nün aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, S.Ç'nin de yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
H. Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edildi.
Döviz bürosu sahibinin gözaltına alındığı, H.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Karşıyaka Spor Kulübü’nden açıklama

Karşıyaka Spor Kulübü, yerel ve ulusal basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı.
Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, haberlerle kulübün töhmet altında bırakılmak istendiği savunuldu.
Açıklamada şu ifadeler yer verildi:
Son günlerde gerek yerel basında, gerekse ulusal basında Kulübümüzün de adının kullanıldığı haberler görülmektedir. İşbu haberlerde ismi geçen eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Özalp'in işlediği iddia olunan ve suç teşkil eden eylemlerden dolayı Kulübümüz de töhmet altında bırakılmak istenmektedir.
Öncelikle belirtelim ki; haberlere konu eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Özalp'in, ilk yönetim kurulu toplantısından sonra yapmış olduğumuz 3 (üç) yönetim kurulu toplantısına, herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmamış olması sebebiyle; tüzüğümüzün 24. maddesinin 5. fıkrası gereği yönetim kurulu üyeliği, son yönetim kurulu toplantısında düşürülmüştür.
Bu çerçevede Hatice Özalp, hali hazırda yönetim kurulu üyemiz değildir. Kaldı ki; yönetim kurulumuzda görev yapan herkesin kendi mesleki faaliyetleri ve iş hayatları bulunmakta olup, mesleki yaşantılarında yapmış oldukları eylemler kendilerini bağlamaktadır.
Tüm bunların ışığında, yaşananların Kulübümüze zarar vermemesi adına hukuki süreç tarafımızdan da itina ile takip edilmektedir.
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