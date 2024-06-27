https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bir-secil-erzan-vakasi-daha-denizbank-muduru-kulup-yoneticilerini-200-milyon-lira-dolandirdi-1085302894.html

Bir Seçil Erzan vakası daha: Denizbank müdürü, kulüp yöneticilerini 200 milyon lira dolandırdı

Bir Seçil Erzan vakası daha: Denizbank müdürü, kulüp yöneticilerini 200 milyon lira dolandırdı

Sputnik Türkiye

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T20:51+0300

2024-06-27T20:51+0300

2024-06-27T21:11+0300

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seçil erzan

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banka dolandırıcılığı

dolandırıcılık

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

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Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı.Denizbank İzmir Bornova şubesinin müdürü, aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç.. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma yürütürken, banka yönetiminin şubeye müfettiş gönderdiği ve şubenin geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.200 milyon lira toplanmışÖte yandan, Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 200 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. İzmir'de özel bir bankanın şube müdürü ile bir döviz bürosu sahibi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.İfadeler alınıyorİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü H. Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verdi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka şubesinde incelemede bulundu. Karşıyaka Spor Kulübünde basketbol altyapı başkanı da olduğu öğrenilen H.Ö'nün aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, S.Ç'nin de yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. H. Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edildi. Döviz bürosu sahibinin gözaltına alındığı, H.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.Karşıyaka Spor Kulübü’nden açıklamaKarşıyaka Spor Kulübü, yerel ve ulusal basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı.Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, haberlerle kulübün töhmet altında bırakılmak istendiği savunuldu. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/secil-erzan-ile-dilan-polattan-ayni-kogusta-kalma-talebi-dertlerini-paylasiyorlar-1085151650.html

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