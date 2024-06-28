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Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'ndan Boeing'e yaptırım kararı
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'ndan Boeing'e yaptırım kararı
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın koptuğu olaydaki kamuya açık olmayan soruşturma... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T12:36+0300
2024-06-28T12:36+0300
dünya
boeing
boeing 737 max 8
abd
yaptırım
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NTSB'den yapılan açıklamada, şirketin, kamuya açık olmayan soruşturma bilgilerini basına vererek ve olay hakkında spekülasyonlarda bulunarak 'NTSB soruşturma yönetmeliklerini ve NTSB ile imzaladığı taraf anlaşmasını açıkça ihlal ettiği' belirtildi.Bu ihlalin, Boeing ticari uçaklarının Kaliteden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Elizabeth Lund tarafından basın toplantısı sırasında verdiği bilgiler sonrası gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şirkete yönelik bir dizi kısıtlama ve yaptırımın uygulandığı bildirildi.Uygulanan yaptırım dahilinde Boeing'in soruşturmaya dair yayımlanmamış bilgileri görmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şirketin soruşturmadaki rolüne devam edeceği kaydedildi.Açıklamada, 6-7 Ağustos'ta Washington'da yapılması planlanan soruşturma duruşmasına katılması için şirkete mahkeme celbinin gönderildiği kaydedilirken şirket temsilcilerinin duruşmada diğer katılımcılara soru sorma hakkı olmayacağının altı çizildi.'Pişmanlık duyuyoruz'Boeing yetkilileri yaptıkları açıklamada, söz konusu yaptırıma ilişkin, "Kazaya dair sorumluluğumuzu açıklarken verdiğimiz bazı bilgiler ile NTSB'nin soruşturma bilgilerinin kaynağı rolüne dikkat etmediğimiz için derin pişmanlık duyuyoruz" ifadesini kullandı.Şirketin NTSB'den özür dilediği açıklamada, Boeing'in soruşturmaya dair her türlü soruyu yanıtlamaya hazır olduğu belirtildi.Lund, hafta başında düzenlediği basın toplantısında uçak gövdesinin tedarikçiden 'standarda uygun olmayan' şekilde yollandığı bilgisini paylaşmıştı.Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının gövdesindeki parça kopmuştuABD'de Alaska Hava Yollarına ait 'Boeing 737 MAX 9' tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalmış, gövdedeki parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.Açıklamada, '737 MAX 9' tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.
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boeing, boeing 737 max 8, abd, yaptırım
boeing, boeing 737 max 8, abd, yaptırım

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'ndan Boeing'e yaptırım kararı

12:36 28.06.2024
© AFP 2023 / JASON REDMONDBoeing
Boeing - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / JASON REDMOND
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ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın koptuğu olaydaki kamuya açık olmayan soruşturma bilgilerini medyaya vererek Kurulun soruşturma yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Boeing şirketine yaptırım uyguladı.
NTSB'den yapılan açıklamada, şirketin, kamuya açık olmayan soruşturma bilgilerini basına vererek ve olay hakkında spekülasyonlarda bulunarak 'NTSB soruşturma yönetmeliklerini ve NTSB ile imzaladığı taraf anlaşmasını açıkça ihlal ettiği' belirtildi.
Bu ihlalin, Boeing ticari uçaklarının Kaliteden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Elizabeth Lund tarafından basın toplantısı sırasında verdiği bilgiler sonrası gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şirkete yönelik bir dizi kısıtlama ve yaptırımın uygulandığı bildirildi.
Uygulanan yaptırım dahilinde Boeing'in soruşturmaya dair yayımlanmamış bilgileri görmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şirketin soruşturmadaki rolüne devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, 6-7 Ağustos'ta Washington'da yapılması planlanan soruşturma duruşmasına katılması için şirkete mahkeme celbinin gönderildiği kaydedilirken şirket temsilcilerinin duruşmada diğer katılımcılara soru sorma hakkı olmayacağının altı çizildi.

'Pişmanlık duyuyoruz'

Boeing yetkilileri yaptıkları açıklamada, söz konusu yaptırıma ilişkin, "Kazaya dair sorumluluğumuzu açıklarken verdiğimiz bazı bilgiler ile NTSB'nin soruşturma bilgilerinin kaynağı rolüne dikkat etmediğimiz için derin pişmanlık duyuyoruz" ifadesini kullandı.
Şirketin NTSB'den özür dilediği açıklamada, Boeing'in soruşturmaya dair her türlü soruyu yanıtlamaya hazır olduğu belirtildi.
Lund, hafta başında düzenlediği basın toplantısında uçak gövdesinin tedarikçiden 'standarda uygun olmayan' şekilde yollandığı bilgisini paylaşmıştı.

Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının gövdesindeki parça kopmuştu

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait 'Boeing 737 MAX 9' tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.
Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalmış, gövdedeki parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.
Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.
Açıklamada, '737 MAX 9' tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.
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Boeing skandalı devam ediyor: Astronotlar uzayda mahsur kaldı
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