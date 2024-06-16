https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/boeing-skandali-devam-ediyor-astronotlar-uzayda-mahsur-kaldi-1084908500.html

Boeing skandalı devam ediyor: Astronotlar uzayda mahsur kaldı

Boeing skandalı devam ediyor: Astronotlar uzayda mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Boeing'in iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü ikinci kez ertelendi ve dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T18:53+0300

2024-06-16T18:53+0300

2024-06-16T18:53+0300

dünya

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)

amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)

boeing

boeing

boeing

astronot

starliner

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) internet sitesinden yapılan açıklamada, 5 Haziran'da Dünya'dan ayrılan Starliner mekiği ve ekibinin dönüş tarihinin yine ertelendiği bildirildi.Starliner ekibi Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mekiğin itiş takımlarını ve kapak operasyonlarını test etmesinin yanı sıra acil durumlarda kullanılacak kapsülü hazırlamak için tatbikatlar yapacağı kaydedildi.Ayrıca ekibin Dünya'ya dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi. Konuya ilişkin detayların NASA ve Boeing yetkilileri tarafından 18 Haziran'da düzenlenecek basın toplantısında verileceği aktarıldı.Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/turkiyenin-ikinci-astronotu-cihangir-atasever-yurda-dondu-lunaparktaki-cocuk-gibi-heyecanliydim-1084713644.html

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