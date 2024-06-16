https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/boeing-skandali-devam-ediyor-astronotlar-uzayda-mahsur-kaldi-1084908500.html
Boeing skandalı devam ediyor: Astronotlar uzayda mahsur kaldı
Boeing skandalı devam ediyor: Astronotlar uzayda mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Boeing'in iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü ikinci kez ertelendi ve dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T18:53+0300
2024-06-16T18:53+0300
2024-06-16T18:53+0300
dünya
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)
amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)
boeing
boeing
boeing
astronot
starliner
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079424162_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_e6752fd2b3de8f019a0a207dc3920d27.jpg
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) internet sitesinden yapılan açıklamada, 5 Haziran'da Dünya'dan ayrılan Starliner mekiği ve ekibinin dönüş tarihinin yine ertelendiği bildirildi.Starliner ekibi Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mekiğin itiş takımlarını ve kapak operasyonlarını test etmesinin yanı sıra acil durumlarda kullanılacak kapsülü hazırlamak için tatbikatlar yapacağı kaydedildi.Ayrıca ekibin Dünya'ya dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi. Konuya ilişkin detayların NASA ve Boeing yetkilileri tarafından 18 Haziran'da düzenlenecek basın toplantısında verileceği aktarıldı.Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/turkiyenin-ikinci-astronotu-cihangir-atasever-yurda-dondu-lunaparktaki-cocuk-gibi-heyecanliydim-1084713644.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079424162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_280f896426ce5bea0ec5bd23de577c7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa), amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa), boeing, boeing, boeing, astronot, starliner
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa), amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa), boeing, boeing, boeing, astronot, starliner
Boeing skandalı devam ediyor: Astronotlar uzayda mahsur kaldı
Boeing'in iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü ikinci kez ertelendi ve dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) internet sitesinden yapılan açıklamada, 5 Haziran'da Dünya'dan ayrılan Starliner mekiği ve ekibinin dönüş tarihinin yine ertelendiği bildirildi.
Starliner ekibi Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mekiğin itiş takımlarını ve kapak operasyonlarını test etmesinin yanı sıra acil durumlarda kullanılacak kapsülü hazırlamak için tatbikatlar yapacağı kaydedildi.
Ayrıca ekibin Dünya'ya dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi. Konuya ilişkin detayların NASA ve Boeing yetkilileri tarafından 18 Haziran'da düzenlenecek basın toplantısında verileceği aktarıldı.
Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.