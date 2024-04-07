https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/donald-trump-ukrayna-catismasini-nasil-biterecegini-ilk-defa-acikladi--1082553211.html

Donald Trump, Ukrayna çatışmasını bitirme planını ilk defa açıkladı

Donald Trump, Ukrayna çatışmasını bitirme planını ilk defa açıkladı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı ve 2024'te çok büyük ihtimalle Cumhuriyetçilerin tekrar başkan adayı olacak Donald Trump, Ukrayna çatışmasının nasıl bitebileceğinin formülünü... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T17:35+0300

2024-04-07T17:35+0300

2024-04-07T17:37+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

joe biden

cumhuriyetçiler

demokratlar

ukrayna

rusya

donbass görüşmeleri

donbass

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081328847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_025a77aa65c5e649e3289529b6500336.jpg

Washington Post'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre Donald Trump, Kiev'e Kırım ve Donbass'ı Rusya'ya bırakması için baskı yaparak Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebileceğini ifade etti. Konuyu Trump'la doğrudan görüşen bir gazeteciye göre Trump ayrıca Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki insanların Rusya'nın bir parçası olmayı kabul edebileceklerini de söyledi. Trump ayrıca hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın 'bir çıkış yolu bulmak istediklerini' belirtti.Görevde olmadığı dönemde dahi Kongre'deki Cumhuriyetçilerle Joe Biden'ın haksız Ukrayna yardımlarına büyük oranda muhalif olan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin dış politikasında değişiklikler yaşanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/macaristan-disisleri-bakani-ukraynaya-silah-saglanmasaydi-barisin-coktan-tesis-edilirdi-1082548514.html

ukrayna

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, joe biden, cumhuriyetçiler, demokratlar, ukrayna, rusya, donbass görüşmeleri, donbass, kırım