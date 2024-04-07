https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/donald-trump-ukrayna-catismasini-nasil-biterecegini-ilk-defa-acikladi--1082553211.html
Donald Trump, Ukrayna çatışmasını bitirme planını ilk defa açıkladı
Donald Trump, Ukrayna çatışmasını bitirme planını ilk defa açıkladı
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı ve 2024'te çok büyük ihtimalle Cumhuriyetçilerin tekrar başkan adayı olacak Donald Trump, Ukrayna çatışmasının nasıl bitebileceğinin formülünü... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T17:35+0300
2024-04-07T17:35+0300
2024-04-07T17:37+0300
ukrayna krizi
abd
donald trump
joe biden
cumhuriyetçiler
demokratlar
ukrayna
rusya
donbass görüşmeleri
donbass
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081328847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_025a77aa65c5e649e3289529b6500336.jpg
Washington Post'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre Donald Trump, Kiev'e Kırım ve Donbass'ı Rusya'ya bırakması için baskı yaparak Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebileceğini ifade etti. Konuyu Trump'la doğrudan görüşen bir gazeteciye göre Trump ayrıca Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki insanların Rusya'nın bir parçası olmayı kabul edebileceklerini de söyledi. Trump ayrıca hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın 'bir çıkış yolu bulmak istediklerini' belirtti.Görevde olmadığı dönemde dahi Kongre'deki Cumhuriyetçilerle Joe Biden'ın haksız Ukrayna yardımlarına büyük oranda muhalif olan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin dış politikasında değişiklikler yaşanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/macaristan-disisleri-bakani-ukraynaya-silah-saglanmasaydi-barisin-coktan-tesis-edilirdi-1082548514.html
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081328847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe660966cb0aeb48d82a0dd9463ceb25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, donald trump, joe biden, cumhuriyetçiler, demokratlar, ukrayna, rusya, donbass görüşmeleri, donbass, kırım
abd, donald trump, joe biden, cumhuriyetçiler, demokratlar, ukrayna, rusya, donbass görüşmeleri, donbass, kırım
Donald Trump, Ukrayna çatışmasını bitirme planını ilk defa açıkladı
17:35 07.04.2024 (güncellendi: 17:37 07.04.2024)
Eski ABD Başkanı ve 2024'te çok büyük ihtimalle Cumhuriyetçilerin tekrar başkan adayı olacak Donald Trump, Ukrayna çatışmasının nasıl bitebileceğinin formülünü gazetecilere aktardı.
Washington Post'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre Donald Trump, Kiev'e Kırım ve Donbass'ı Rusya'ya bırakması için baskı yaparak Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebileceğini ifade etti.
Konuyu Trump'la doğrudan görüşen bir gazeteciye göre Trump ayrıca Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki insanların Rusya'nın bir parçası olmayı kabul edebileceklerini de söyledi. Trump ayrıca hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın 'bir çıkış yolu bulmak istediklerini' belirtti.
Görevde olmadığı dönemde dahi Kongre'deki Cumhuriyetçilerle Joe Biden'ın haksız Ukrayna yardımlarına büyük oranda muhalif olan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin dış politikasında değişiklikler yaşanması bekleniyor.