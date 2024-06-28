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Şuayip Birinci kimdir?
Şuayip Birinci kimdir?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa dilekçesini sunduğu iddia edildi. Bunun üzerinde Sağlık Bakanlığı'na Şuayip Birinci'nin atanma... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T23:25+0300
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türkiye
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
şuayıp birinci
atama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden ayrılacağı iddiaları sonrasında yeni Sağlık Bakanı'nın olası ihtimallerde kim olacağı gündemde yer almaya başladı.Sosyal medya ve bazı meyer alan iddialara göreyeni Sağlık Bakanı'nın mevcut Bakan Yardımcısı olan Şuayip Birinci'nin atanacağı öne sürüldü. Peki Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kimdir?Şuayıp Birinci, 1973 yılında Rize’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon’da, üniversite eğitimini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Tıp doktoru olduktan sonra; “Liderlik ve Küresel Girişimcilik” te yüksek lisans, “Sağlık Kurumları Yönetimi” alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.Alanında doçent olan Birinci, 1998 yılında meslek hayatına başladı. Rize ve İstanbul’da çeşitli kamu kurumlarında hekimlik yaptı. Ümraniye EA Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı (2005-2009), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı (2009-2012) ve TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi’nde Genel Sekreterlik (2012-2014) görevlerinde bulundu.Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda, müsteşar yardımcılığı (2014-2018) ve Ağustos 2018’de Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış ve halen görevini sürdürmektedir. Bakanlıkta çalıştığı süreçte, strateji ve hedefleri belirleme, planlama, regülasyon ve koordinasyon görevlerini sürdürdü.Teknofest’in icra kurulu üyesi olan Dr. Birinci, sağlık teknolojileri ve sağlıkta yapay zekâ yarışmalarının gerçekleştirilmesinde öncülük etmiştir. Türkiye’nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda ilk think-tank kuruluşu olan TÜSAP’ın kurucusu ve yürütme kurulu üyesidir. TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olan Dr. Birinci, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. HIMMS tarafından 2021 yılında dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden birisi seçilmiştir. (seçilen on kamu görevlisinden birisidir.)Türkiye’nin “Sağlıkta Dijital Dönüşüm” sürecini yöneten Dr. Birinci, “bilgiyle yönetme kültürünün” sağlığın bütün alanlarında benimsenmesine katkı sunan ve dijital sağlık yolculuğunda bölgesel ve küresel bazda örnek alınan çok sayıda bilişim projesini (e-Nabız, Teleradyoloji, SBA, MİZ, HSYS, ESİM, REÇETEM, Beyaz Kod, ASOS, SİNA, EKİP, e-Rapor Sistemi, HYP, MELİS, Korona Önlem, FİTAS, RUHSAD, ÖZDES, Sağlık Pano, Hayat Eve Sığar, Dr. e-Nabız, AŞILA, NeyimVar?, EVS, Afet Destek vb.) kurguladı ve hizmete alınmasına liderlik etti.Dr. Birinci’nin sağlık yönetimi, sağlıkta dijitalleşme, sağlık ekonomisi, sağlıkta milli teknoloji hamlesi, sağlıklı yaşam, sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri, uzaktan sağlık ve sağlığın geleceği konuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çok sayıda kitap, makale ve bilimsel çalışmaları bulunuyor.Dr. Birinci, evli ve üç çocuk babasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/istifa-etti-iddialarinin-ardindan-saglik-bakani-kocadan-aciklama-geldi-hayatin-her-hali-olabilir-1085311040.html
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doç. dr. şuayıp birinci kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sağlık bakanı değişikliği, fahrettin koca istifa, yeni sağlık bakanı, şuayip birinci kimdir, şuayip birinci özgeçmiş, şuayip birinci kariyer, sağlık bakanlığı atama, şuayip birinci biyografi, türkiye sağlık politikası, sağlıkta dijital dönüşüm, şuayip birinci projeleri, e-nabız sistemi, sağlık bakan yardımcısı, şuayip birinci başarıları, rize doğumlu şuayip birinci, sağlık teknolojileri, sağlıkta yapay zeka, şuayip birinci görevleri, türkiye sağlık yönetimi, sağlık kurumları yönetimi, şuayip birinci eğitimi, ondokuz mayıs üniversitesi, şuayip birinci yüksek lisans, şuayip birinci doktora, şuayip birinci istanbul, şuayip birinci ümraniye ea hastanesi, istanbul il sağlık müdürlüğü, tkhk istanbul, şuayip birinci müsteşar yardımcılığı, teknofest sağlık, tüsap kurucusu, türksat yönetim kurulu, izmir biyotıp ve genom merkezi, himms sağlık lideri, sağlıkta dijital dönüşüm türkiye, dijital sağlık projeleri, türkiye sağlık reformları, sağlıkta milli teknoloji, uzaktan sağlık hizmetleri, sağlığın geleceği, doç. dr. şuayıp birinci mi atacak, doç. dr. şuayıp birinci'nin atanması, kocanın yerine kim atanacak, doç. dr. şuayıp birinci bakan kocanın yerine mi atanacak

Şuayip Birinci kimdir?

23:25 28.06.2024 (güncellendi: 23:29 28.06.2024)
© Sağlık BakanlığıŞuayip Birinci
Şuayip Birinci - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa dilekçesini sunduğu iddia edildi. Bunun üzerinde Sağlık Bakanlığı'na Şuayip Birinci'nin atanma ihtimali çok yüksek olduğu öne sürüldü. Peki Şuayip Birinci kimdir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden ayrılacağı iddiaları sonrasında yeni Sağlık Bakanı'nın olası ihtimallerde kim olacağı gündemde yer almaya başladı.
Sosyal medya ve bazı meyer alan iddialara göreyeni Sağlık Bakanı'nın mevcut Bakan Yardımcısı olan Şuayip Birinci'nin atanacağı öne sürüldü. Peki Şuayip Birinci kimdir?

Şuayip Birinci kimdir?

Şuayıp Birinci, 1973 yılında Rize’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon’da, üniversite eğitimini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Tıp doktoru olduktan sonra; “Liderlik ve Küresel Girişimcilik” te yüksek lisans, “Sağlık Kurumları Yönetimi” alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.
Alanında doçent olan Birinci, 1998 yılında meslek hayatına başladı. Rize ve İstanbul’da çeşitli kamu kurumlarında hekimlik yaptı. Ümraniye EA Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı (2005-2009), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı (2009-2012) ve TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi’nde Genel Sekreterlik (2012-2014) görevlerinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda, müsteşar yardımcılığı (2014-2018) ve Ağustos 2018’de Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış ve halen görevini sürdürmektedir. Bakanlıkta çalıştığı süreçte, strateji ve hedefleri belirleme, planlama, regülasyon ve koordinasyon görevlerini sürdürdü.
Teknofest’in icra kurulu üyesi olan Dr. Birinci, sağlık teknolojileri ve sağlıkta yapay zekâ yarışmalarının gerçekleştirilmesinde öncülük etmiştir. Türkiye’nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda ilk think-tank kuruluşu olan TÜSAP’ın kurucusu ve yürütme kurulu üyesidir. TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olan Dr. Birinci, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. HIMMS tarafından 2021 yılında dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden birisi seçilmiştir. (seçilen on kamu görevlisinden birisidir.)
Türkiye’nin “Sağlıkta Dijital Dönüşüm” sürecini yöneten Dr. Birinci, “bilgiyle yönetme kültürünün” sağlığın bütün alanlarında benimsenmesine katkı sunan ve dijital sağlık yolculuğunda bölgesel ve küresel bazda örnek alınan çok sayıda bilişim projesini (e-Nabız, Teleradyoloji, SBA, MİZ, HSYS, ESİM, REÇETEM, Beyaz Kod, ASOS, SİNA, EKİP, e-Rapor Sistemi, HYP, MELİS, Korona Önlem, FİTAS, RUHSAD, ÖZDES, Sağlık Pano, Hayat Eve Sığar, Dr. e-Nabız, AŞILA, NeyimVar?, EVS, Afet Destek vb.) kurguladı ve hizmete alınmasına liderlik etti.
Dr. Birinci’nin sağlık yönetimi, sağlıkta dijitalleşme, sağlık ekonomisi, sağlıkta milli teknoloji hamlesi, sağlıklı yaşam, sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri, uzaktan sağlık ve sağlığın geleceği konuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çok sayıda kitap, makale ve bilimsel çalışmaları bulunuyor.
Dr. Birinci, evli ve üç çocuk babasıdır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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