Sivasspor, Hakan Arslan'a Atatürk'ün sözüyle yanıt verdi
© İHA / OĞUZHAN SARZEPSivasspor
© İHA / OĞUZHAN SARZEP
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Sivasspor, Hakan Arslan'ın veda mesajındaki iddianın doğru olmadığını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim" sözünü hatırlatarak, "Bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz" ifadesini kullandı.
Sivasspor, kulüple yollarını ayırdığını açıklayan orta saha oyuncusu Hakan Arslan ile ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, Hakan Arslan'ın Sivasspor'da 11 sezon futbol hayatını sürdürdüğü ve bugün yaptığı açıklama ile kulübe veda ettiği anımsatıldı.
Geçen sezon başında teknik direktör Servet Çetin'in Hakan Arslan'ı takımda istemediği aktarılan açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulunun, oyuncunun arkasında durarak kulüpte kalmasının sağlandığı belirtildi.
Hakan Arslan'ın 15 Eylül 2023 tarihinde transfer komitesini aradığı aktarılan açıklamada, "Hakan Arslan, 'Bana çok büyük rakamla transfer teklifinde bulundular' diyerek takımımızdan gitmek istediğini söylemiştir. Yönetim kurulumuz, yaptığı değerlendirme neticesinde oyuncunun takımda kalması yönünde karar bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Hakan Arslan’ın Açıklamalarına İstinaden— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) June 28, 2024
Sivasspor’umuzda 11 sezon futbol hayatını sürdürmüş olan Hakan Arslan, bugün yaptığı açıklama ile kulübümüze veda etmiştir.
Geçtiğimiz sezonun başında Teknik Direktör Servet Çetin’in takımda istemediği Hakan Arslan’a, Başkanımız Mecnun… pic.twitter.com/ndshIfI9aO
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bir röportaj esnasında gazetecinin, 'Ziya Erdal ve Hakan Arslan önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, sezon sonunda futbolu bırakacak mı?' sorusunu basın sözcümüz Gökhan Karagöl, 'İki oyuncu da bizim kıymetlimiz ve evladımız.' diyerek cevaplamıştır. Ancak farklı sosyal medya platformlarında, 'Hakan Arslan sezon sonu futbolu bırakıyor' paylaşımları yapılmış, bu durumun asılsız olduğu yönetim kurulumuz tarafından kendine söylenmiştir. Buna rağmen sosyal medyada çıkan asılsız haberleri referans göstererek talihsiz bir veda açıklaması yapan Hakan Arslan'a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' düsturunu hatırlatır bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz."
4 Haziran , 21:40