Sivasspor, Hakan Arslan'a Atatürk'ün sözüyle yanıt verdi

"Bir röportaj esnasında gazetecinin, 'Ziya Erdal ve Hakan Arslan önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, sezon sonunda futbolu bırakacak mı?' sorusunu basın sözcümüz Gökhan Karagöl, 'İki oyuncu da bizim kıymetlimiz ve evladımız.' diyerek cevaplamıştır. Ancak farklı sosyal medya platformlarında, 'Hakan Arslan sezon sonu futbolu bırakıyor' paylaşımları yapılmış, bu durumun asılsız olduğu yönetim kurulumuz tarafından kendine söylenmiştir. Buna rağmen sosyal medyada çıkan asılsız haberleri referans göstererek talihsiz bir veda açıklaması yapan Hakan Arslan'a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' düsturunu hatırlatır bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz."