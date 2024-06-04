Süper Lig'de hakemler 1591 sarı, 76 kırmızı kart çıkardı

Türkiye
SON DAKİKA | Slovenya, Filistin devletini resmen tanıdı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Z kuşağının telefona cevap vermeme alışkanlığı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Meksika'nın ilk kadın lideri Claudia Sheinbaum oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Seçmen tasarruf paketine inanıyor mu?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP) neden kuruldu?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti içinde neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
16:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
15 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
17:19
1 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
17:33
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
18:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
19:23
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
19:56
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/super-ligde-hakemler-1591-sari-76-kirmizi-kart-cikardi-1084509593.html
Süper Lig'de hakemler 1591 sarı, 76 kırmızı kart çıkardı
Süper Lig'de hakemler 1591 sarı, 76 kırmızı kart çıkardı
Sputnik Türkiye
2023-2024 sezonunun 38 haftasında en çok sarı kartı 104 ile Atakaş Hatayspor, en az sarı kartı 63'le Trabzonspor gördü. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T21:40+0300
2024-06-04T23:06+0300
spor
süper lig
kart
sarı kart
kırmızı kart
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1a/1072899266_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_301849f7f430adff0903d81c9c02de39.jpg
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 2023-2024 sezonunda hakemler toplam 1667 kez kartlarına başvurdu.Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı istatistiklere göre, ligde 38 haftada hakemler 1591 kez sarı kart cezasını uygularken, 76 kez ise kırmızı kart gösterdi.Ekip olarak en çok kart cezasıyla Hatayspor karşılaşırken, en az kart Trabzonspor'a çıktı.En çok sarı kart Hatayspor'a en az Trabzonspor'a gösterildiLigde geçen sezon en çok sarı kart 104 kez ile Atakaş Hatayspor'a gösterildi.Hatayspor'u 92 kart gören Fatih Karagümrük ve 91 sarı kartla Beşiktaş takip ederken, Fenerbahçe 88 kez uyarıldı.Bu ekipleri sırasıyla İstanbulspor ve Çaykur Rizespor (87), Gaziantep FK ve Alanyaspor (83), Kayserispor (81), Pendikspor (79), Samsunspor (78), Antalyaspor ve Başakşehir (76), Sivasspor (75), Adana Demirspor ve Konyaspor (74), Kasımpaşa (70) izledi.Ligde Galatasaray ile MKE Ankaragücü 65'er sarı kartla cezalandırıldı.Trabzonspor ise 63 kartla 2023-2024 sezonunda ekip halinde en az sarı kart gören takım oldu.Adana Demirspor en çok kızaran ekipAdana Demirspor, geride kalan sezon ligde en fazla kırmızı kart gören ekip olarak dikkati çekti.Mavi-lacivertli ekip toplam 8 kez kırmızı kart görürken, onları 7 kırmızı kartla Fatih Karagümrük, 6'şar kırmızı kartla Pendikspor ve İstanbulspor takip etti.Fenerbahçe ve Başakşehir de 5'er kez kızardı.En az kırmızı Galatasaray, Trabzon ve Hatay'aLigde geçen sezon en az kırmızı kart gören ekipler ise Galatasaray, Trabzonspor ve Hatayspor oldu.Söz konusu ekipler sadece 1'er kez kızarırken, onları 2'şer kırmızı kartla Kasımpaşa ve Konyaspor takip etti.Çaykur Rizespor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Samsunspor ise 3'er kez kırmızı kart cezasına çarptırıldı.Toplam kartLigde sarı ve kırmızı kartlar baz alındığında en çok kart gösterilen takım da Hatayspor (105) oldu.Hatayspor'u, Fatih Karagümrük (99), Beşiktaş (95) ve Fenerbahçe (93) takip etti.Ligde en az kartı ise Trabzonspor (64) gördü. Bordo-mavili ekibi toplamda 66 kartla Galatasaray izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/super-ligde-kritik-gece-sampiyon-belli-olacak-mi-1083985299.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1a/1072899266_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_7be5ba7b171f0656ad2d6b5cf062c486.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süper lig, kart, sarı kart, kırmızı kart, galatasaray
süper lig, kart, sarı kart, kırmızı kart, galatasaray

Süper Lig'de hakemler 1591 sarı, 76 kırmızı kart çıkardı

21:40 04.06.2024 (güncellendi: 23:06 04.06.2024)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinKırmızı kart
Kırmızı kart - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
2023-2024 sezonunun 38 haftasında en çok sarı kartı 104 ile Atakaş Hatayspor, en az sarı kartı 63'le Trabzonspor gördü.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 2023-2024 sezonunda hakemler toplam 1667 kez kartlarına başvurdu.
Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı istatistiklere göre, ligde 38 haftada hakemler 1591 kez sarı kart cezasını uygularken, 76 kez ise kırmızı kart gösterdi.
Ekip olarak en çok kart cezasıyla Hatayspor karşılaşırken, en az kart Trabzonspor'a çıktı.

En çok sarı kart Hatayspor'a en az Trabzonspor'a gösterildi

Ligde geçen sezon en çok sarı kart 104 kez ile Atakaş Hatayspor'a gösterildi.
Hatayspor'u 92 kart gören Fatih Karagümrük ve 91 sarı kartla Beşiktaş takip ederken, Fenerbahçe 88 kez uyarıldı.
Bu ekipleri sırasıyla İstanbulspor ve Çaykur Rizespor (87), Gaziantep FK ve Alanyaspor (83), Kayserispor (81), Pendikspor (79), Samsunspor (78), Antalyaspor ve Başakşehir (76), Sivasspor (75), Adana Demirspor ve Konyaspor (74), Kasımpaşa (70) izledi.
Ligde Galatasaray ile MKE Ankaragücü 65'er sarı kartla cezalandırıldı.
Trabzonspor ise 63 kartla 2023-2024 sezonunda ekip halinde en az sarı kart gören takım oldu.

Adana Demirspor en çok kızaran ekip

Adana Demirspor, geride kalan sezon ligde en fazla kırmızı kart gören ekip olarak dikkati çekti.
Mavi-lacivertli ekip toplam 8 kez kırmızı kart görürken, onları 7 kırmızı kartla Fatih Karagümrük, 6'şar kırmızı kartla Pendikspor ve İstanbulspor takip etti.
Fenerbahçe ve Başakşehir de 5'er kez kızardı.

En az kırmızı Galatasaray, Trabzon ve Hatay'a

Ligde geçen sezon en az kırmızı kart gören ekipler ise Galatasaray, Trabzonspor ve Hatayspor oldu.
Söz konusu ekipler sadece 1'er kez kızarırken, onları 2'şer kırmızı kartla Kasımpaşa ve Konyaspor takip etti.
Çaykur Rizespor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Samsunspor ise 3'er kez kırmızı kart cezasına çarptırıldı.

Toplam kart

Ligde sarı ve kırmızı kartlar baz alındığında en çok kart gösterilen takım da Hatayspor (105) oldu.
Hatayspor'u, Fatih Karagümrük (99), Beşiktaş (95) ve Fenerbahçe (93) takip etti.
Ligde en az kartı ise Trabzonspor (64) gördü. Bordo-mavili ekibi toplamda 66 kartla Galatasaray izledi.
gs fb - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
SPOR
Derbide ilk gol Çağlar'dan geldi
19 Mayıs, 19:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала