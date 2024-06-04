https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/super-ligde-hakemler-1591-sari-76-kirmizi-kart-cikardi-1084509593.html
Süper Lig'de hakemler 1591 sarı, 76 kırmızı kart çıkardı
Süper Lig'de hakemler 1591 sarı, 76 kırmızı kart çıkardı
Sputnik Türkiye
2023-2024 sezonunun 38 haftasında en çok sarı kartı 104 ile Atakaş Hatayspor, en az sarı kartı 63'le Trabzonspor gördü. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T21:40+0300
2024-06-04T21:40+0300
2024-06-04T23:06+0300
spor
süper lig
kart
sarı kart
kırmızı kart
galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 2023-2024 sezonunda hakemler toplam 1667 kez kartlarına başvurdu.Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı istatistiklere göre, ligde 38 haftada hakemler 1591 kez sarı kart cezasını uygularken, 76 kez ise kırmızı kart gösterdi.Ekip olarak en çok kart cezasıyla Hatayspor karşılaşırken, en az kart Trabzonspor'a çıktı.En çok sarı kart Hatayspor'a en az Trabzonspor'a gösterildiLigde geçen sezon en çok sarı kart 104 kez ile Atakaş Hatayspor'a gösterildi.Hatayspor'u 92 kart gören Fatih Karagümrük ve 91 sarı kartla Beşiktaş takip ederken, Fenerbahçe 88 kez uyarıldı.Bu ekipleri sırasıyla İstanbulspor ve Çaykur Rizespor (87), Gaziantep FK ve Alanyaspor (83), Kayserispor (81), Pendikspor (79), Samsunspor (78), Antalyaspor ve Başakşehir (76), Sivasspor (75), Adana Demirspor ve Konyaspor (74), Kasımpaşa (70) izledi.Ligde Galatasaray ile MKE Ankaragücü 65'er sarı kartla cezalandırıldı.Trabzonspor ise 63 kartla 2023-2024 sezonunda ekip halinde en az sarı kart gören takım oldu.Adana Demirspor en çok kızaran ekipAdana Demirspor, geride kalan sezon ligde en fazla kırmızı kart gören ekip olarak dikkati çekti.Mavi-lacivertli ekip toplam 8 kez kırmızı kart görürken, onları 7 kırmızı kartla Fatih Karagümrük, 6'şar kırmızı kartla Pendikspor ve İstanbulspor takip etti.Fenerbahçe ve Başakşehir de 5'er kez kızardı.En az kırmızı Galatasaray, Trabzon ve Hatay'aLigde geçen sezon en az kırmızı kart gören ekipler ise Galatasaray, Trabzonspor ve Hatayspor oldu.Söz konusu ekipler sadece 1'er kez kızarırken, onları 2'şer kırmızı kartla Kasımpaşa ve Konyaspor takip etti.Çaykur Rizespor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Samsunspor ise 3'er kez kırmızı kart cezasına çarptırıldı.Toplam kartLigde sarı ve kırmızı kartlar baz alındığında en çok kart gösterilen takım da Hatayspor (105) oldu.Hatayspor'u, Fatih Karagümrük (99), Beşiktaş (95) ve Fenerbahçe (93) takip etti.Ligde en az kartı ise Trabzonspor (64) gördü. Bordo-mavili ekibi toplamda 66 kartla Galatasaray izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/super-ligde-kritik-gece-sampiyon-belli-olacak-mi-1083985299.html
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süper lig, kart, sarı kart, kırmızı kart, galatasaray
süper lig, kart, sarı kart, kırmızı kart, galatasaray
Süper Lig'de hakemler 1591 sarı, 76 kırmızı kart çıkardı
21:40 04.06.2024 (güncellendi: 23:06 04.06.2024)
2023-2024 sezonunun 38 haftasında en çok sarı kartı 104 ile Atakaş Hatayspor, en az sarı kartı 63'le Trabzonspor gördü.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 2023-2024 sezonunda hakemler toplam 1667 kez kartlarına başvurdu.
Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı istatistiklere göre, ligde 38 haftada hakemler 1591 kez sarı kart cezasını uygularken, 76 kez ise kırmızı kart gösterdi.
Ekip olarak en çok kart cezasıyla Hatayspor karşılaşırken, en az kart Trabzonspor'a çıktı.
En çok sarı kart Hatayspor'a en az Trabzonspor'a gösterildi
Ligde geçen sezon en çok sarı kart 104 kez ile Atakaş Hatayspor'a gösterildi.
Hatayspor'u 92 kart gören Fatih Karagümrük ve 91 sarı kartla Beşiktaş takip ederken, Fenerbahçe 88 kez uyarıldı.
Bu ekipleri sırasıyla İstanbulspor ve Çaykur Rizespor (87), Gaziantep FK ve Alanyaspor (83), Kayserispor (81), Pendikspor (79), Samsunspor (78), Antalyaspor ve Başakşehir (76), Sivasspor (75), Adana Demirspor ve Konyaspor (74), Kasımpaşa (70) izledi.
Ligde Galatasaray ile MKE Ankaragücü 65'er sarı kartla cezalandırıldı.
Trabzonspor ise 63 kartla 2023-2024 sezonunda ekip halinde en az sarı kart gören takım oldu.
Adana Demirspor en çok kızaran ekip
Adana Demirspor, geride kalan sezon ligde en fazla kırmızı kart gören ekip olarak dikkati çekti.
Mavi-lacivertli ekip toplam 8 kez kırmızı kart görürken, onları 7 kırmızı kartla Fatih Karagümrük, 6'şar kırmızı kartla Pendikspor ve İstanbulspor takip etti.
Fenerbahçe ve Başakşehir de 5'er kez kızardı.
En az kırmızı Galatasaray, Trabzon ve Hatay'a
Ligde geçen sezon en az kırmızı kart gören ekipler ise Galatasaray, Trabzonspor ve Hatayspor oldu.
Söz konusu ekipler sadece 1'er kez kızarırken, onları 2'şer kırmızı kartla Kasımpaşa ve Konyaspor takip etti.
Çaykur Rizespor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Samsunspor ise 3'er kez kırmızı kart cezasına çarptırıldı.
Ligde sarı ve kırmızı kartlar baz alındığında en çok kart gösterilen takım da Hatayspor (105) oldu.
Hatayspor'u, Fatih Karagümrük (99), Beşiktaş (95) ve Fenerbahçe (93) takip etti.
Ligde en az kartı ise Trabzonspor (64) gördü. Bordo-mavili ekibi toplamda 66 kartla Galatasaray izledi.