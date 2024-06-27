https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-7-ukrayna-ihasi-engellendi-1085277037.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Tver, Moskova ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T07:55+0300

2024-06-27T07:55+0300

2024-06-27T07:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

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belgorod

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin ülkenin merkezindeki Tver bölgesinde 4, Moskova bölgesinde 2 ve Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/nato-uyeleri-ukraynayi-desteklemeye-yonelik-uzun-vadeli-taahhutler-konusunda-hemfikir-degil-1085262007.html

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tver

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