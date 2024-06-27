https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-7-ukrayna-ihasi-engellendi-1085277037.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Tver, Moskova ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T07:55+0300
2024-06-27T07:55+0300
2024-06-27T07:51+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
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tver
moskova
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin ülkenin merkezindeki Tver bölgesinde 4, Moskova bölgesinde 2 ve Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/nato-uyeleri-ukraynayi-desteklemeye-yonelik-uzun-vadeli-taahhutler-konusunda-hemfikir-degil-1085262007.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), iha, tver, moskova, belgorod, hava saldırıları
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), iha, tver, moskova, belgorod, hava saldırıları
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Tver, Moskova ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin ülkenin merkezindeki Tver bölgesinde 4, Moskova bölgesinde 2 ve Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.