https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/rusya-savunma-bakani-belousovdan-karadenizde-abdnin-provokasyonlarina-misilleme-talimati-1085312501.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Karadeniz’de ABD’nin provokasyonlarına misilleme talimatı

Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Karadeniz’de ABD’nin provokasyonlarına misilleme talimatı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un, ABD’nin stratejik insansız hava araçları (İHA) ile Karadeniz’de artırdığı provokasyonlara derhal karşılık verilmesi... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T09:32+0300

2024-06-28T09:32+0300

2024-06-28T09:28+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

andrey belousov

karadeniz

abd

iha

insansız hava aracı (iha)

provokasyon

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Andrey Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanlığından, ABD'nin Karadeniz bölgesinde başvurduğu provokasyonlara acil tepki verme yönünde öneriler sunmasını talep etti.Açıklamada, Karadeniz bölgesinde uçuş yoğunluğu artıran ABD stratejik İHA’larının Ukrayna ordusu için keşif ve hedef belirleme hizmeti verdiği kaydedildi.Bu bilgilerin, ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, Amerikan İHA’larının Karadeniz bölgesindeki uçuşların, havada olay çıkma olasılığını katlayarak NATO ve Rusya arasında çatışma riskini artırdığı vurgulandı.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, karadeniz, abd, iha, insansız hava aracı (iha), provokasyon, ukrayna