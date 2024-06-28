https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/rusya-savunma-bakani-belousovdan-karadenizde-abdnin-provokasyonlarina-misilleme-talimati-1085312501.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Karadeniz’de ABD’nin provokasyonlarına misilleme talimatı
Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Karadeniz’de ABD’nin provokasyonlarına misilleme talimatı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un, ABD’nin stratejik insansız hava araçları (İHA) ile Karadeniz’de artırdığı provokasyonlara derhal karşılık verilmesi... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T09:32+0300
2024-06-28T09:32+0300
2024-06-28T09:28+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
andrey belousov
karadeniz
abd
iha
insansız hava aracı (iha)
provokasyon
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Andrey Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanlığından, ABD'nin Karadeniz bölgesinde başvurduğu provokasyonlara acil tepki verme yönünde öneriler sunmasını talep etti.Açıklamada, Karadeniz bölgesinde uçuş yoğunluğu artıran ABD stratejik İHA’larının Ukrayna ordusu için keşif ve hedef belirleme hizmeti verdiği kaydedildi.Bu bilgilerin, ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, Amerikan İHA’larının Karadeniz bölgesindeki uçuşların, havada olay çıkma olasılığını katlayarak NATO ve Rusya arasında çatışma riskini artırdığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/pentagon-abd-ile-israil-arasinda-kieve-patriot-tedarikine-iliskin-gorusme-yok-1085306808.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, karadeniz, abd, iha, insansız hava aracı (iha), provokasyon, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, karadeniz, abd, iha, insansız hava aracı (iha), provokasyon, ukrayna
Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Karadeniz’de ABD’nin provokasyonlarına misilleme talimatı
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un, ABD’nin stratejik insansız hava araçları (İHA) ile Karadeniz’de artırdığı provokasyonlara derhal karşılık verilmesi yönünde tedbirler geliştirme talimatını verdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Andrey Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanlığından, ABD'nin Karadeniz bölgesinde başvurduğu provokasyonlara acil tepki verme yönünde öneriler sunmasını talep etti.
Açıklamada, Karadeniz bölgesinde uçuş yoğunluğu artıran ABD stratejik İHA’larının Ukrayna ordusu için keşif ve hedef belirleme hizmeti verdiği kaydedildi.
Bu bilgilerin, ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, Amerikan İHA’larının Karadeniz bölgesindeki uçuşların, havada olay çıkma olasılığını katlayarak NATO ve Rusya arasında çatışma riskini artırdığı vurgulandı.