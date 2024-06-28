https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/pentagon-abd-ile-israil-arasinda-kieve-patriot-tedarikine-iliskin-gorusme-yok-1085306808.html
Pentagon: ABD ile İsrail arasında Kiev’e Patriot tedarikine ilişkin görüşme yok
Pentagon: ABD ile İsrail arasında Kiev’e Patriot tedarikine ilişkin görüşme yok
Sputnik Türkiye
Pentagon’dan bir yetkili, ABD ile İsrail arasında Kiev’e Patriot hava savunma sistemleri gönderilmesi konusunda görüşme olmadığını belirtti. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T01:31+0300
2024-06-28T01:31+0300
2024-06-28T01:31+0300
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, Sputnik’e verdiği demeçte ‘ABD'nin Kiev’e Patriot hava savunma sistemleri gönderilmesi konusunda İsrail ile görüşmeler yaptığına’ dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.‘Konuya ilişkin basında çıkan haberlerin doğru olup olmadığı’ sorusuna yetkili, “Hayır, görüşme yok. Bu iddiaların nereden çıktığına dair bir fikrimiz yok” şeklinde yanıt verdi.Daha önce Financial Times kaynaklarına dayandırarak, ABD, İsrail ve Ukrayna'dan bakanlar ve üst düzey yetkililerin Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki konusunu görüştüklerini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/abd-ve-israil-kieve-patriot-hava-savunma-sistemi-tedariki-konusunu-gorusuyor-1085304148.html
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, israil, ukrayna, kiev, patriot
amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, israil, ukrayna, kiev, patriot
Pentagon: ABD ile İsrail arasında Kiev’e Patriot tedarikine ilişkin görüşme yok
Pentagon’dan bir yetkili, ABD ile İsrail arasında Kiev’e Patriot hava savunma sistemleri gönderilmesi konusunda görüşme olmadığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, Sputnik’e verdiği demeçte ‘ABD'nin Kiev’e Patriot hava savunma sistemleri gönderilmesi konusunda İsrail ile görüşmeler yaptığına’ dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.
‘Konuya ilişkin basında çıkan haberlerin doğru olup olmadığı’ sorusuna yetkili, “Hayır, görüşme yok. Bu iddiaların nereden çıktığına dair bir fikrimiz yok” şeklinde yanıt verdi.
Daha önce Financial Times kaynaklarına dayandırarak, ABD, İsrail ve Ukrayna'dan bakanlar ve üst düzey yetkililerin Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki konusunu görüştüklerini aktarmıştı.