Lavrov: ABD, Asya Pasifik bölgesine orta menzilli füzeler konuşlandırabilir
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главами аккредитованных в Москве дипмиссий
© Пресс-служба МИД РФ/
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Asya ülkelerinden onların topraklarına kısa ve orta menzilli füzeler konuşlandırmayı talep edebileceğini söyledi.
Yabancı ülkelerin Moskova'daki büyükelçileriyle Ukrayna kriziyle ilgili bir yuvarlak masa toplantısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Asya'ya ilişkin planlarına dikkat çekti.
Başlangıçta ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan Filipinler de dahil yeni topraklarda faaliyet yürütmek için çekildiğini kaydeden Lavrov, Washington'un Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerden de füzelerine ev sahipliği yapmalarını talep edeceğinden emin olduğunu belirtti.
Başlangıçta ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan Filipinler de dahil yeni topraklarda faaliyet yürütmek için çekildiğini kaydeden Lavrov, Washington'un Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerden de füzelerine ev sahipliği yapmalarını talep edeceğinden emin olduğunu belirtti.
'NATO'nun dağılmaması hata olarak görülüyor'
Bugün Batı'daki birçok tarihçi, siyaset bilimci ve uzmanın SSCB ve Varşova Paktı dağıldıktan sonra NATO'nun da dağılması gerektiğini söylediğini belirten Lavrov, hiç kimsenin NATO'yu ortadan kaldırmaya yanaşmadığını ve birçok kişinin bunu hata olarak gördüğünü ifade etti.
'ABD, NATO'yu Avrupa'yı dizginlemek için kullanıyor'
Bugün NATO'nun dağılmamasının nedenini açıkça gördüklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, zira ABD'nin Avrupa'yı kontrolü altında tutmak için İttifak'ın korunması konusunda bastırılamaz bir arzusu bulunduğunu vurguladı.
'Batı, Rusya'yı cepte görüyordu'
Lavrov, Batılı ülkelerin 2000'lerin başında Rusya'yı cepte gördüklerini de anlattı.
Rusya Dışişleri Bakanı, konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
Rusya Dışişleri Bakanı, konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Rusya, 2000 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk kez seçilmesinin ardından saygınlığını ve uluslararası arenada kendisine ait olması gereken haklı konumunu yeniden kazanmaya başladığında, ABD ilk başta bunu ciddiye almadı. Özellikle 2000'li yıllarda kendi haklarına saygı gösterilmesini savunan Rusya'nın bu hakları uluslararası alanda yalnızca işbirliği teklifleri, eşit anlaşmalar yoluyla savunması nedeniyle bunların ulusal karakterin münferit tezahürleri olduğunu düşünüyorlardı ve bunun birçok örneği var."
Lavrov, şu anda dünyadaki olayların kolektif Batı'nın başındaki ABD'nin uluslararası arenadaki hegemonyasını hiçbir koşulda kaybetmeme arzusundan kaynaklandığının da altını çizerek "Fakat Batı'nın bunu yapması giderek zorlaşıyor, zira Avrasya kıtasında, Afrika'da ve Latin Amerika'da güçlü ekonomik devler ortaya çıkıyor" diye ekledi.