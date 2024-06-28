https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/putin-donbasstaki-sosyal-sorunlar-bir-an-once-cozulmeli-1085333319.html

Putin: Donbass'taki sosyal sorunlar bir an önce çözülmeli

Putin: Donbass'taki sosyal sorunlar bir an önce çözülmeli

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'taki sosyal sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T18:48+0300

2024-06-28T18:48+0300

2024-06-28T18:48+0300

dünya

vladimir putin

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donbass

novorossiya

güvenlik

ekonomi

temas hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084544294_0:173:3030:1877_1920x0_80_0_0_ece7b58328d41a0dc8f599029313bc3c.jpg

Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi (RANEPA) İnsan Kaynakları Yönetimi Rezerv Programı mezunlarıyla bir araya gelen Putin, Donbass'taki sosyal sorunların geciktirilmeden çözülmesi gerektiğini söyledi.Putin, “Şu anda bir bütün olarak Donbass ve Novorossiya için asıl mesele güvenlik sorunlarının çözümüdür. Bununla birlikte sosyal ve ekonomik sorunlarınçözümü ve bölgesel ekonominin gelişimini daha sonraya ertelemek kesinlikle olmamalı. Bu sorunların muharebe görevlerinin çözümüne paralel olarakşimdi çözülmesi gerekiyor” dedi.Rus lider, çatışmalara rağmen Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) yeniden inşa sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini vurgulayarak, "LHC’de çok iyi bir sanayi potansiyeli var, gelişimi başlamış durumda. Güvenlikle ilgili sorunlara rağmen, kalkınması devam ediyor. Şirketler şimdiden yerel ve federal bütçelere vergi katkısında bile bulunmaya başladı" diye konuştu.Güvenlik sorunları çözülmeden diğer sorunları çözmenin zor olduğunu belirten Rus lider, Rus savaşçıların Donbass'ın güvenliğini sağlamak için temas hattında ellerinden gelen her şeyi yaptığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/putin-rusya-ukrayna-tarafiyla-diyalogu-istanbul-ve-minsk-temelinde-surdurmeye-hazir-1085048855.html

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, novorossiya, güvenlik, ekonomi, temas hattı