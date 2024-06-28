https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/putin-donbasstaki-sosyal-sorunlar-bir-an-once-cozulmeli-1085333319.html
Putin: Donbass'taki sosyal sorunlar bir an önce çözülmeli
Putin: Donbass'taki sosyal sorunlar bir an önce çözülmeli
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'taki sosyal sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T18:48+0300
2024-06-28T18:48+0300
2024-06-28T18:48+0300
dünya
vladimir putin
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donbass
novorossiya
güvenlik
ekonomi
temas hattı
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Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi (RANEPA) İnsan Kaynakları Yönetimi Rezerv Programı mezunlarıyla bir araya gelen Putin, Donbass'taki sosyal sorunların geciktirilmeden çözülmesi gerektiğini söyledi.Putin, “Şu anda bir bütün olarak Donbass ve Novorossiya için asıl mesele güvenlik sorunlarının çözümüdür. Bununla birlikte sosyal ve ekonomik sorunlarınçözümü ve bölgesel ekonominin gelişimini daha sonraya ertelemek kesinlikle olmamalı. Bu sorunların muharebe görevlerinin çözümüne paralel olarakşimdi çözülmesi gerekiyor” dedi.Rus lider, çatışmalara rağmen Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) yeniden inşa sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini vurgulayarak, "LHC’de çok iyi bir sanayi potansiyeli var, gelişimi başlamış durumda. Güvenlikle ilgili sorunlara rağmen, kalkınması devam ediyor. Şirketler şimdiden yerel ve federal bütçelere vergi katkısında bile bulunmaya başladı" diye konuştu.Güvenlik sorunları çözülmeden diğer sorunları çözmenin zor olduğunu belirten Rus lider, Rus savaşçıların Donbass'ın güvenliğini sağlamak için temas hattında ellerinden gelen her şeyi yaptığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/putin-rusya-ukrayna-tarafiyla-diyalogu-istanbul-ve-minsk-temelinde-surdurmeye-hazir-1085048855.html
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vladimir putin, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, novorossiya, güvenlik, ekonomi, temas hattı
vladimir putin, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, novorossiya, güvenlik, ekonomi, temas hattı
Putin: Donbass'taki sosyal sorunlar bir an önce çözülmeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'taki sosyal sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi (RANEPA) İnsan Kaynakları Yönetimi Rezerv Programı mezunlarıyla bir araya gelen Putin, Donbass'taki sosyal sorunların geciktirilmeden çözülmesi gerektiğini söyledi.
Putin, “Şu anda bir bütün olarak Donbass ve Novorossiya için asıl mesele güvenlik sorunlarının çözümüdür. Bununla birlikte sosyal ve ekonomik sorunlarınçözümü ve bölgesel ekonominin gelişimini daha sonraya ertelemek kesinlikle olmamalı. Bu sorunların muharebe görevlerinin çözümüne paralel olarakşimdi çözülmesi gerekiyor” dedi.
Rus lider, çatışmalara rağmen Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) yeniden inşa sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini vurgulayarak, "LHC’de çok iyi bir sanayi potansiyeli var, gelişimi başlamış durumda. Güvenlikle ilgili sorunlara rağmen, kalkınması devam ediyor. Şirketler şimdiden yerel ve federal bütçelere vergi katkısında bile bulunmaya başladı" diye konuştu.
Güvenlik sorunları çözülmeden diğer sorunları çözmenin zor olduğunu belirten Rus lider, Rus savaşçıların Donbass'ın güvenliğini sağlamak için temas hattında ellerinden gelen her şeyi yaptığını da sözlerine ekledi.