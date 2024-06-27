https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/abd-ve-israil-kieve-patriot-hava-savunma-sistemi-tedariki-konusunu-gorusuyor-1085304148.html

‘ABD ve İsrail, Kiev'e Patriot hava savunma sistemi tedariki konusunu görüşüyor’

‘ABD ve İsrail, Kiev'e Patriot hava savunma sistemi tedariki konusunu görüşüyor’

Sputnik Türkiye

Financial Times (FT) gazetesi, ABD ve İsrail'in Ukraynalı yetkililerle Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusuna tedariki konusunu görüştüklerini... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T21:54+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

jake sullivan

andrey yermak

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Financial Times'ın kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD, İsrail ve Ukrayna'dan bakanlar ve üst düzey yetkililer Kiev’e Patriot hava savunma sisteminin tedariki konusunu görüşüyor.Haberde, “ABD, İsrail ve Ukrayna, Kiev'e 8 adede kadar Patriot hava savunma sistemi tedariki konusunda görüşmeler yapıyor" ifadelerine yer verildi.Patriot sistemlerinin İsrail’den ABD'ye gönderileceği, ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne devredileceği belirtilen haberde, "Her ne kadar 8 sistemin tamamının devredilmesi görüşülüyor olsa da, sonuçta hepsi Ukrayna'ya gönderilmeyebilir" denildi.Görüşmelere, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın katıldığı kaydedildi.Nisan ayında Tel Aviv, ömürleri 30 yıldan daha eski olan 8 adet Patriot bataryasını kullanmayı bırakmak istediğini ve bunları daha modern sistemlerle değiştirmeyi planladığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/zelenskiy-ukraynadaki-catismanin-ne-zaman-sona-erecegini-acikladi-1085296643.html

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abd, israil, ukrayna, patriot, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, jake sullivan, andrey yermak, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba