https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ozgur-ozelden-bakan-simseke-normali-bu-gri-listede-olmamiz-anormaldi-1085317881.html
Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e: 'Normali bu. Gri listede olmamız anormaldi'
Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e: 'Normali bu. Gri listede olmamız anormaldi'
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini “Gri liste çok utanç verici bir şey... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T11:54+0300
2024-06-28T11:54+0300
2024-06-28T11:54+0300
politika
özgür özel
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
hazine ve maliye bakanlığı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Başardık” paylaşımını Halk TV’de değerlendirdi.Özel açıklamada, “Gri liste çok utanç verici bir şey. Dilimizde tüy bitti en son dediğimiz noktaya geldiler. Mehmet Şimşek’e yine söyleyeyim; “Normali bu. Gri listede olmamız anormaldi. Normalleşirseniz gri listeden çıkarsınız. İnat ederseniz Türkiye’yi layık olmadığı yerlere götürürsünüz.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bakan-simsek-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-basardik-1085314985.html
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özgür özel, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, hazine ve maliye bakanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, hazine ve maliye bakanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e: 'Normali bu. Gri listede olmamız anormaldi'
CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini “Gri liste çok utanç verici bir şey. Dilimizde tüy bitti en son dediğimiz noktaya geldiler” diye yorumladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Başardık” paylaşımını Halk TV’de değerlendirdi.
Özel açıklamada, “Gri liste çok utanç verici bir şey. Dilimizde tüy bitti en son dediğimiz noktaya geldiler. Mehmet Şimşek’e yine söyleyeyim; “Normali bu. Gri listede olmamız anormaldi. Normalleşirseniz gri listeden çıkarsınız. İnat ederseniz Türkiye’yi layık olmadığı yerlere götürürsünüz.” ifadelerini kullandı.