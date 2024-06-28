https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ozgur-ozelden-bakan-simseke-normali-bu-gri-listede-olmamiz-anormaldi-1085317881.html

Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e: 'Normali bu. Gri listede olmamız anormaldi'

Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e: 'Normali bu. Gri listede olmamız anormaldi'

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini “Gri liste çok utanç verici bir şey... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T11:54+0300

2024-06-28T11:54+0300

2024-06-28T11:54+0300

politika

özgür özel

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanı

hazine ve maliye bakanlığı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084497355_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c98f0d48f38554b40bc58d6ffe547ab.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Başardık” paylaşımını Halk TV’de değerlendirdi.Özel açıklamada, “Gri liste çok utanç verici bir şey. Dilimizde tüy bitti en son dediğimiz noktaya geldiler. Mehmet Şimşek’e yine söyleyeyim; “Normali bu. Gri listede olmamız anormaldi. Normalleşirseniz gri listeden çıkarsınız. İnat ederseniz Türkiye’yi layık olmadığı yerlere götürürsünüz.” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bakan-simsek-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-basardik-1085314985.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, hazine ve maliye bakanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)