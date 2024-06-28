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Motokurye Samet Özgül cinayetinde istinaf kararı açıklandı
Motokurye Samet Özgül cinayetinde istinaf kararı açıklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da motokurye Samet Özgül'ün öldüğü cinayete ilişkin davada istinaf kararını açıkladı. Sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T23:45+0300
2024-06-28T23:45+0300
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Ankara'da, trafikte "yol verme" tartışmasında motokurye Samet Özgül'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada istinaf, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ile tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz katıldı. Maktul Samet Özgül'ün ailesi ve arkadaşları da duruşma salonunda hazır bulundu.Yargılanmanın biteceğini, dosyanın karara bağlanacağını belirten Mahkeme Başkanı, maktul Özgül'ün yakınlarına söz verdi.Mahkemeden sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, tüm sanıkların birlikte hareket ettiklerini, cinayeti müşterek işlediklerini öne sürdü.Müşteki ifadelerinin ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına görüşünü açıklaması için söz verdi.Savcı görüşünde, sanık Halil İbrahim Demirci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Bülent Açıkgöz ile Mustafa Demirci'nin ise beraatlerini talep etti.'Haklarını helal etsinler'Savcının görüşüne karşı söz alan Halil İbrahim Demirci, önceki savunmalarında belirttiği gibi babası Mustafa Demirci'yi savunmak için hareket ettiğini öne sürüp, "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler" dedi.Sanıklar Açıkgöz ve Demirci de savcının görüşüne katıldıklarını belirttiler.Daha sonra kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin, sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan verdiği 12'şer yıl hapis cezası kararını bozarak, sanıkların beraatlerine karar verdi.Sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını da bozan daire, Demirci'yi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.Ne olmuştu?Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Keçiören'in Etlik semtinde, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, ağır yaralanan Özgül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından iddianame düzenlemişti.Davayı gören Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Halil İbrahim Demirci'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ü ise aynı suça yardımdan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ata-emre-akman-cinayeti-davasinda-saniklar-savunma-yapti-ben-surekli-bicak-tasirim-1085323529.html
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Motokurye Samet Özgül cinayetinde istinaf kararı açıklandı

23:45 28.06.2024
© AADava - mahkeme - karar
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA
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Ankara'da motokurye Samet Özgül'ün öldüğü cinayete ilişkin davada istinaf kararını açıkladı. Sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Ankara'da, trafikte "yol verme" tartışmasında motokurye Samet Özgül'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada istinaf, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ile tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz katıldı. Maktul Samet Özgül'ün ailesi ve arkadaşları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Yargılanmanın biteceğini, dosyanın karara bağlanacağını belirten Mahkeme Başkanı, maktul Özgül'ün yakınlarına söz verdi.
Mahkemeden sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, tüm sanıkların birlikte hareket ettiklerini, cinayeti müşterek işlediklerini öne sürdü.
Müşteki ifadelerinin ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına görüşünü açıklaması için söz verdi.
Savcı görüşünde, sanık Halil İbrahim Demirci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Bülent Açıkgöz ile Mustafa Demirci'nin ise beraatlerini talep etti.

'Haklarını helal etsinler'

Savcının görüşüne karşı söz alan Halil İbrahim Demirci, önceki savunmalarında belirttiği gibi babası Mustafa Demirci'yi savunmak için hareket ettiğini öne sürüp, "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler" dedi.
Sanıklar Açıkgöz ve Demirci de savcının görüşüne katıldıklarını belirttiler.
Daha sonra kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin, sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan verdiği 12'şer yıl hapis cezası kararını bozarak, sanıkların beraatlerine karar verdi.
Sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını da bozan daire, Demirci'yi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu?

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Keçiören'in Etlik semtinde, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, ağır yaralanan Özgül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından iddianame düzenlemişti.
Davayı gören Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Halil İbrahim Demirci'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ü ise aynı suça yardımdan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı. Balıkesir adliyesine gelen Akman'ın babası emekli albay Erol Akman, üzüntü yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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