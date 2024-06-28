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Ata Emre Akman cinayeti davasında sanıklar savunma yaptı: 'Ben sürekli bıçak taşırım'
Ata Emre Akman cinayeti davasında sanıklar savunma yaptı: 'Ben sürekli bıçak taşırım'
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık E.Ö. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Ö, tutuklu... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T14:09+0300
2024-06-28T14:09+0300
türkiye
ata emre akman
öğrenci
motokurye
balıkesir
cinayet
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Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık E.Ö. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Ö, tutuklu yargılandıkları davanın ilk duruşmasında savunma yaptı.Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk celsede, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan E.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan dava açılan sanık baba Orhan Ö, maktul Ata Emre Akman'ın babası emekli albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.Savunmasını yapan E.Ö, kendisini babaannesinin büyüttüğünü belirtti. Sanık E.Ö, babasının önceden birlikte yaşadığı Sultan D. ile 2013'te çeklerinin çalınması nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladıklarını iddia etti.Sultan D'nin evini taşladığına dair hakkında şikayet bulunduğunu kaydeden E.Ö, "Ancak böyle bir eylem gerçekleştirmedim. Sultan'ın babamın beni yönlendirmesiyle kendisine küfrettiğim beyanları gerçek dışıdır. Sultan'la ilgili olarak babamla özel bir konuşma ya da görüşmemiz olmadı" dedi.Olay günü babası ve onun arkadaşlarıyla önce Edremit Körfezi'ne, ardından bazı lokantalara gittiklerini ifade eden E.Ö, gün boyu yaklaşık 20 bira içtiğini anlattı.O gece 23.30 gibi babasıyla evlerine geldiklerini, onun sızıp kaldığını kendisinin ise balkonda sigara içtiğini dile getiren E.Ö, sözlerini şöyle sürdürdü:Mahkeme başkanının, maktule 25 defa bıçak salladığını ve 15'inin isabet ettiğini söylemesi üzerine E.Ö, "Ben her ne kadar 25 defa bıçak sallamışsam da o gün o hisse beni neyin sevk ettiğini hatırlamıyorum." yanıtını verdi.E.Ö, 12 yaşından beri alkol kullandığını bildirerek, olay öncesi babasının kendisini Sultan D. ya da onun evine gelen kişilere yönelik bir yönlendirmesinin olmadığını sözlerine ekledi.'Kendini de beni de yaktın'Sanık Orhan Ö. de Sultan D. ile bir süre dini nikahlı yaşadıklarını, bir çocukları olduğunu ve ayrıldıklarını belirtti.Sultan D. ile ayrıldıklarını, onun başka birisiyle evlendiğini ifade eden Orhan Ö, "Ondan kurtulduğumu düşündüm ancak bizi takıntı haline getirdi. Aramızda eskiye dayanan sürtüşmeler, bundan dolayı birden fazla dosya bulunmaktadır" diye konuştu.O gece eve döndüklerinde uyuduğunu kaydeden Orhan Ö, "Daha sonra polisler geldi. Karakolda kendisiyle karşılaştım. 'Niye adama zarar verdin?' diye sordum. 'Kendini de beni de yaktın' dedim" ifadesini kullandı.Maktulün annesi Zuhal Akman ise oğlunun Balıkesir'de öğrenim gördüğünü ve olayı sonradan öğrendiğini belirtti. Akman, "Kurye olarak işe başladığından sonradan haberdar oldum. Çocuğumu canice katleden sanıklardan şikayetçiyim" dedi.Baba Erol Akman, ifadelerde oğlu Ata Emre'nin adının geçmemesi nedeniyle sanıklara tepki göstererek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.Sultan D. ve diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam eden duruşmaya ara verildi.Bu arada, Ata Emre Akman'ın ailesine destek olmak amacıyla adliyeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, motokuryeler ve çok sayıda kişi ise gelişmeleri takip ediyor.Bağcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akman'ın annesi ve babasına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.Akman ailesine hukuki süreçte her türlü desteği sağlayacaklarını dile getiren Bağcıoğlu, "Sevgili Ata'nın manevi huzurunda kendisine rahmet diliyorum. İnşallah adalet tecelli edecek. Duruşmada adaletin galip geldiğini göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/balikesirde-motokurye-universite-ogrencisi-ata-emre-akmanin-oldurulmesiyle-ilgili-dava-basladi-1085314300.html
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ata emre akman, öğrenci, motokurye, balıkesir, cinayet
ata emre akman, öğrenci, motokurye, balıkesir, cinayet

Ata Emre Akman cinayeti davasında sanıklar savunma yaptı: 'Ben sürekli bıçak taşırım'

14:09 28.06.2024
© AA / İlkan ToprakBalıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı. Balıkesir adliyesine gelen Akman'ın babası emekli albay Erol Akman, üzüntü yaşadı
Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı. Balıkesir adliyesine gelen Akman'ın babası emekli albay Erol Akman, üzüntü yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA / İlkan Toprak
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Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık E.Ö. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Ö, tutuklu yargılandıkları davanın ilk duruşmasında savunma yaptı.
Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık E.Ö. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Ö, tutuklu yargılandıkları davanın ilk duruşmasında savunma yaptı.
Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk celsede, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan E.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan dava açılan sanık baba Orhan Ö, maktul Ata Emre Akman'ın babası emekli albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Savunmasını yapan E.Ö, kendisini babaannesinin büyüttüğünü belirtti. Sanık E.Ö, babasının önceden birlikte yaşadığı Sultan D. ile 2013'te çeklerinin çalınması nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladıklarını iddia etti.
Sultan D'nin evini taşladığına dair hakkında şikayet bulunduğunu kaydeden E.Ö, "Ancak böyle bir eylem gerçekleştirmedim. Sultan'ın babamın beni yönlendirmesiyle kendisine küfrettiğim beyanları gerçek dışıdır. Sultan'la ilgili olarak babamla özel bir konuşma ya da görüşmemiz olmadı" dedi.
Olay günü babası ve onun arkadaşlarıyla önce Edremit Körfezi'ne, ardından bazı lokantalara gittiklerini ifade eden E.Ö, gün boyu yaklaşık 20 bira içtiğini anlattı.
O gece 23.30 gibi babasıyla evlerine geldiklerini, onun sızıp kaldığını kendisinin ise balkonda sigara içtiğini dile getiren E.Ö, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sultan'ın kızı Hazel'in attığı mesajı gördüm. Sultan'ın sürekli olarak babama ve bana hakaret etmesi ve bizimle uğraşması aklıma geldi. Ben sürekli bıçak taşırım. Bunun üzerine masa üzerinde duran bıçağı alıp çıktım. Yolda elime taş da aldım. Alkolün etkisiyle bir kısmını düşürdüm, kalanları da bıraktım. Daha sonra binaya genç birinin girdiğini gördüm. Çıkışta bu şahsa Sultan'ın evine niye geldiğini sordum. Bana, 'Motorla mendil satıyorum görmüyor musun?" dedi. 'Sultan D'ye mi geldin?' deyince, 'Ebru Gündeş'e, Ebru Yaşar'a geldim.' dedi. 'Niye benimle tersleşiyorsun?' dedim. Bu aşamadan sonraki kısımları hatırlamıyorum. Bıçağı bir defa salladığımı hatırlıyorum. Sonrasında elimdeki kanları gördüm. Giderken de bıçağı atmışım.
Mahkeme başkanının, maktule 25 defa bıçak salladığını ve 15'inin isabet ettiğini söylemesi üzerine E.Ö, "Ben her ne kadar 25 defa bıçak sallamışsam da o gün o hisse beni neyin sevk ettiğini hatırlamıyorum." yanıtını verdi.
E.Ö, 12 yaşından beri alkol kullandığını bildirerek, olay öncesi babasının kendisini Sultan D. ya da onun evine gelen kişilere yönelik bir yönlendirmesinin olmadığını sözlerine ekledi.

'Kendini de beni de yaktın'

Sanık Orhan Ö. de Sultan D. ile bir süre dini nikahlı yaşadıklarını, bir çocukları olduğunu ve ayrıldıklarını belirtti.
Sultan D. ile ayrıldıklarını, onun başka birisiyle evlendiğini ifade eden Orhan Ö, "Ondan kurtulduğumu düşündüm ancak bizi takıntı haline getirdi. Aramızda eskiye dayanan sürtüşmeler, bundan dolayı birden fazla dosya bulunmaktadır" diye konuştu.
O gece eve döndüklerinde uyuduğunu kaydeden Orhan Ö, "Daha sonra polisler geldi. Karakolda kendisiyle karşılaştım. 'Niye adama zarar verdin?' diye sordum. 'Kendini de beni de yaktın' dedim" ifadesini kullandı.
Maktulün annesi Zuhal Akman ise oğlunun Balıkesir'de öğrenim gördüğünü ve olayı sonradan öğrendiğini belirtti. Akman, "Kurye olarak işe başladığından sonradan haberdar oldum. Çocuğumu canice katleden sanıklardan şikayetçiyim" dedi.
Baba Erol Akman, ifadelerde oğlu Ata Emre'nin adının geçmemesi nedeniyle sanıklara tepki göstererek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.
Sultan D. ve diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam eden duruşmaya ara verildi.
Bu arada, Ata Emre Akman'ın ailesine destek olmak amacıyla adliyeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, motokuryeler ve çok sayıda kişi ise gelişmeleri takip ediyor.
Bağcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akman'ın annesi ve babasına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Akman ailesine hukuki süreçte her türlü desteği sağlayacaklarını dile getiren Bağcıoğlu, "Sevgili Ata'nın manevi huzurunda kendisine rahmet diliyorum. İnşallah adalet tecelli edecek. Duruşmada adaletin galip geldiğini göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
TÜRKİYE
Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesiyle ilgili dava başladı
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